Bij IPARC kunnen musea en particuliere kunstverzamelaars hun werken laten restaureren, onderzoeken of opslaan. Met zijn brede aanbod heeft het bedrijf een stevige positie veroverd op de Belgische markt. Nu lonkt het buitenland.

De Wolferswinkel van Victor Horta in het Museum Kunst & Geschiedenis in Brussel. Een collectie hedendaagse Congolese schilderijen van het Africa Museum. Werken van Joseph Beuys, David Hockney en Karel Appel voor de tentoonstelling Highlights for a Future in het S.M.A.K . Ze werden allemaal gerestaureerd door IPARC (de afkorting van International Platform for Art Research and Conservation) in Kampenhout. Die coöperatieve van restauratoren, die in 2011 is opgericht, heeft vijftien mensen in dienst en werd in 2018 door Unizo uitgeroepen tot de Kmo van het Jaar.

...