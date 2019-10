In Vlaanderen en Nederland deed Intracto, de Herentalse specialist in digitale marketing, al veel overnames, maar in Franstalig België was het bedrijf nog niet zo aanwezig. Met de overname van Be Connect komt daar verandering in.

Intracto neemt het Brusselse Be Connect, opgericht door Sabrina Bulteau en Olivier de Decker, over om zijn groei in Franstalig België te versnellen. Intracto, opgericht in 2005, specialiseert zich in innoverende digitale diensten in de Benelux. Het bedrijf telt 720 werknemers verspreid over elf kantoren in België en Nederland. De details van de overname zijn niet bekendgemaakt, enkel dat Intracto Be Connect voor honderd procent overneemt en de twee oprichters aandeelhouders worden van Intracto.

Er zijn twee redenen waarom de overname interessant is voor Be Connect. Het agentschap is gespecialiseerd in digitale marketing. In de schoot van de Intracto Group zal Be Connect, dat twintig mensen telt, bijkomende creatieve talenten vinden waar het een beroep op kan doen. Daarnaast zal het zijn dienstenaanbod kunnen uitbreiden, onder meer in klantenrelatiebeheer met crm-software. Als klein bedrijf kon Be Connect dat niet allemaal zelf.

Tweetalige expertise

Be Connect is een uitdager in zijn markt, maar kan toch bogen op mooie namen in zijn klantenbestand zoals Nestlé, Beobank, Etam, Undiz, Brico, D'Ieteren, VOO en Brussels Airport. Uiteraard hebben die sterke merken Intracto gelokt, maar naast de klantenportefeuille is Be Connect ook interessant om sterker te worden op de Franstalige markt. Pieter Janssens, CEO Intracto: "Dit laat ons toe te tonen dat we de noden van de bedrijven kunnen lenigen in de twee talen."

Intracto rijgt de overnames aaneen, met onder meer Snackbytes, Luon, Adagio, Blue Web Solutions en Prophets, maar met de overname van Be Connect begint het nu pas aan een offensief richting Franstalig België. Over de taalgrens is Intracto daarom nog niet zo bekend, terwijl het in Vlaanderen, met onder meer bekende investeerders als Steven Van Belleghem en Peter Hinssen, is uitgegroeid tot een gereputeerd agentschap.