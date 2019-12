De Nederlandse bank ING heeft een voorlopige schikking bereikt met de Italiaanse autoriteiten in een onderzoek rond witwassen. Om een punt te zetten achter de kwestie betaalt ING 30 miljoen euro, melden bronnen bij persbureau Reuters.

Volgens de ingewijden wordt de overeenkomst gesteund door de openbaar aanklagers, maar moet ze nog worden goedgekeurd door een rechter.

In maart kwam aan het licht dat ING in Italië op de vingers is getikt voor tekortkomingen bij het tegengaan van witwaspraktijken. Het financiële concern moest met de Italiaanse centrale bank in gesprek over maatregelen om witwassen via de bank tegen te gaan. Zolang die gesprekken met de toezichthouder liepen, was er een klantenstop.

Daarnaast deed de Italiaanse justitie onderzoek naar de zaak, naar verluidt op verzoek van autoriteiten uit verschillende Europese landen, waaronder Duitsland. Geld dat tussen 2016 en 2018 werd gestolen door middel van oplichtingspraktijken via online bankrekeningen kwam terecht op rekeningen bij ING in Milaan, zeggen de bronnen.

ING wilde geen commentaar geven op het bericht van Reuters. De bank trof in september vorig jaar een schikking met justitie in Nederland. ING betaalde in totaal 775 miljoen euro omdat het beleid tegen witwassen jarenlang tekortschoot.