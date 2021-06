Aedifica, het zorgvastgoedbedrijf dat gespecialiseerd is in huisvesting voor senioren, heeft bij een kapitaalverhoging 285,6 miljoen euro bruto opgehaald. Dat meldt het bedrijf donderdag.

Het zorgvastgoedbedrijf gaf 2,8 miljoen nieuwe aandelen uit via een vrijgestelde private plaatsing bij internationale institutionele beleggers. Die aandelen werden geplaatst tegen 102 euro per nieuw aandeel. Dat is een korting van 3,87 procent tegenover de slotkoers van 8 juni, toen 107,6 euro per aandeel.

De operatie bracht 285,6 miljoen euro bruto op. De netto-opbrengst zal Aedifica gebruiken voor de financiering van de uitvoering van het investeringsprogramma en het versterken van de balans. De handel in het aandeel was opgeschort, maar herneemt donderdag.

