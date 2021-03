De reële huizenprijzen, die rekening houden met de inflatie, zijn in het eerste kwartaal met 1,5 procent gestegen in vergelijking met het jaargemiddelde van 2020. Een appartement kost 2,5 procent meer.

Het was in de eerste maanden van 2021 bijzonder druk op de Belgische vastgoedmarkt. Dat leren de recente cijfers van de Federatie van het Notariaat (Fednot). "Sinds de zomermaanden was er een duidelijke inhaalbeweging, na de stilstand van de transacties tijdens de lockdown", verklaart notaris Bart van Opstal, de woordvoerder van Notaris.be. "Die is nog altijd aan de gang. De vastgoedactivite...

Het was in de eerste maanden van 2021 bijzonder druk op de Belgische vastgoedmarkt. Dat leren de recente cijfers van de Federatie van het Notariaat (Fednot). "Sinds de zomermaanden was er een duidelijke inhaalbeweging, na de stilstand van de transacties tijdens de lockdown", verklaart notaris Bart van Opstal, de woordvoerder van Notaris.be. "Die is nog altijd aan de gang. De vastgoedactiviteit in ons land lag in de eerste maanden van dit jaar 11 procent boven het niveau van 2021. Vooral in Vlaanderen was het druk. Er waren 15 procent meer transacties dan in 2020."Een woonhuis in ons land kostte in het eerste kwartaal gemiddeld 281.705 euro, een reële prijsstijging van 1,5 procent (dus na inflatie) in vergelijking met het jaargemiddelde van 2020. De gemiddelde prijs in Vlaanderen bedraagt nu 314.360 euro (+2,3%). De gemiddelde prijs steeg in alle Vlaamse provincies, behalve in West-Vlaanderen. Daar was er een lichte daling. In Limburg was de reële prijsstijging het grootst: plus 6 procent.De gemiddelde prijs voor een appartement in ons land bedroeg in het kwartaal gemiddeld 250.655 euro, een prijsstijging van 2,5 procent in vergelijking met het jaargemiddelde van 2020. In Vlaanderen was dat 255.173 euro, een reële prijsstijging van 2,9 procent. De laatste vijf jaar is de reële prijs van een appartement in Vlaanderen met 7 procent gestegen. Voor het eerst ligt de prijs van een gemiddeld appartement hoger dan een kwart miljoen euro. De grootste prijsstijging in de voorbije drie maanden was er in Oost-Vlaanderen (+6,5%). In West-Vlaanderen was de stijging het kleinst (+0,8%).In West-Vlaanderen vertraagt de groei dus voor huizen én appartementen. Normaliseert de woningmarkt na de rush op de kust, die we kenden na de lockdown? "In de zomer was de vraag naar tweede verblijven aan de kust inderdaad erg groot", zegt Bart Van Opstal, die notaris is in Oostende. "Voor het evenwicht op de markt is het goed dat er even een adempauze wordt ingelast."