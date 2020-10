De retailsector incasseert rake klappen door de coronacrisis, en dus krijgt ook de markt van het winkelvastgoed het zwaar te verduren. Vooral in de shoppingcenters is de vraag naar winkelruimte gekelderd.

Retailers hebben in de eerste negen maanden van dit jaar 131.200 vierkante meter winkelruimte opgenomen in Vlaanderen. Het totale opnamecijfer ligt daarmee 13 procent lager dan in dezelfde periode vorig jaar en 14 procent onder het gemiddelde op vijf jaar, berekende de vastgoedadviseur JLL. Het segment van de baanwinkels en de retailparken hield nog relatief goed stand (-3 procent).

In de binnenstedelijke winkelstraten registreerde JLL een daling van 20 procent. Maar vooral de verhuring in shoppingcenters kende een dramatische terugval. Daar werd 56 procent minder winkelruimte verhuurd dan in dezelfde periode in 2019.

Uitgesplitst naar de sectoren valt de stevige activiteit op van de categorie drank en voeding. Die was in de eerste drie kwartalen van het jaar goed voor 20 procent van het aantal transacties. JLL spreekt van een trend die blijft doorzetten. In 2015 tekende die sector voor 14 procent van het aantal transacties. JLL merkt op dat het niet alleen gaat over fastfoodconcepten, zoals Bel Chicken, Burger King en KFC, maar ook over vernieuwende concepten rond gezonde voeding, zoals Hawaiian Poké Bowl, Fitchen en Foodmaker, en over afhaalformules.

Ook de supermarktketens blijven actief. Hun aandeel in het aantal transacties klimt van 4 procent vijf jaar geleden naar 14 procent nu. Met negen transacties is Albert Heijn tot dusver de meest actieve retailer. Een opvallende verliezer is de modesector. Die tekende vijf jaar geleden nog voor 38 procent van de transacties, nu nog voor 17 procent.

Oplopende leegstand, dalende huren

De dalende opname vertaalt zich in een toenemende leegstand. JLL schat dat in september 7 tot 11 procent van de winkelruimten leeg stond. Baanwinkels lijken voorlopig redelijk gespaard te blijven. De lockdown leidde her en der tot tijdelijke huurmoratoria en volgens JLL is er ook een neerwaartse druk op de huurprijzen. Voor winkelstraten bedraagt de tophuurprijs momenteel 1800 euro per vierkante meter per jaar. Dat is een daling van 3 procent ten opzichte van vorig jaar. Maar op bepaalde locaties zijn er correcties van meer dan 15 procent. JLL verwacht in 2021 nog geen heropleving van de huurprijzen.

