Brussel blijft dominant in de rangschikking van de duurste gemeenten voor huizen. De goedkoopste gemeenten vind je in Wallonië.

De mediaanprijs van huizen in ons land is het voorbije jaar met 8 procent gestegen tot 270.000 euro. Maar wie op zoek gaat naar een huis in het oosten of zuiden van Brussel moet rekening houden met mediaanprijzen van meer dan 600.000 euro. Uitschieter is Elsene waar een prijsstijging van 15 procent de mediaanprijs naar 690.000 euro tilde. Sint-Pieters-Woluwe (680.000 euro) en Ukkel (666.000 euro) vervolledigen het podium.

Sint-Martens-Latem (652.500 euro) is op de vierde plaats de eerste Vlaamse gemeente in de rangschikking. Knokke-Heist prijkt op de achtste plaats en is in de top tien de gemeente met de sterkste prijsevolutie op vijf jaar tijd: plus 47,4 procent. Net zoals bij de vorige meting (september 2021) haalt geen enkele Waalse gemeente de top tien van duurste gemeenten.

De Waalse gemeenten zijn dan weer wel prominent aanwezig in de rangschikking van goedkoopste gemeenten. In Hastière in de provincie Namen bedraagt de mediaanprijs van huizen 90.000 euro.Het is de enige Belgische gemeente met een mediaanprijs onder de 100.000 euro. De eerste Vlaamse gemeente in deze rangschikking komen we pas tegen op de 38ste plaats. In de kleine West-Vlaamse gemeente Vleteren kelderde de mediaanprijs met 34,5 procent tot 152.500 euro.

© .

De mediaanprijs van huizen in ons land is het voorbije jaar met 8 procent gestegen tot 270.000 euro. Maar wie op zoek gaat naar een huis in het oosten of zuiden van Brussel moet rekening houden met mediaanprijzen van meer dan 600.000 euro. Uitschieter is Elsene waar een prijsstijging van 15 procent de mediaanprijs naar 690.000 euro tilde. Sint-Pieters-Woluwe (680.000 euro) en Ukkel (666.000 euro) vervolledigen het podium. Sint-Martens-Latem (652.500 euro) is op de vierde plaats de eerste Vlaamse gemeente in de rangschikking. Knokke-Heist prijkt op de achtste plaats en is in de top tien de gemeente met de sterkste prijsevolutie op vijf jaar tijd: plus 47,4 procent. Net zoals bij de vorige meting (september 2021) haalt geen enkele Waalse gemeente de top tien van duurste gemeenten.De Waalse gemeenten zijn dan weer wel prominent aanwezig in de rangschikking van goedkoopste gemeenten. In Hastière in de provincie Namen bedraagt de mediaanprijs van huizen 90.000 euro.Het is de enige Belgische gemeente met een mediaanprijs onder de 100.000 euro. De eerste Vlaamse gemeente in deze rangschikking komen we pas tegen op de 38ste plaats. In de kleine West-Vlaamse gemeente Vleteren kelderde de mediaanprijs met 34,5 procent tot 152.500 euro.