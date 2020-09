De mediaanprijzen voor woningen tonen grote verschillen tussen de gewesten.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is met afstand de duurste huizenmarkt. De mediaanprijs steeg er met 5 procent tot 430.000 euro. Vlaanderen volgt op de tweede plaats met een mediaanprijs van 275.000 euro (+3%). In het Waals Gewest bedraagt de mediaanprijs voor huizen 180.000 euro.

Het hoge Brusselse prijsniveau vertaalt zich ook in een Brusselse dominantie in de top tien van duurste gemeenten. Sint-Pieters-Woluwe bezet de eerste plaats met een mediaanprijs van 629.000 euro. Ukkel en Etterbeek nemen de twee resterende podiumplaatsen in. Sint-Martens-Latem, in april nog goed voor de tweede plaats, is uit de top tien verdwenen. De titel van duurste Vlaamse gemeente is dit keer voor Kraainem, een gemeente in de Brusselse rand.

De top tien van goedkoopste gemeenten is een Waals onderonsje, met Hastière als uitschieter. Volgens de statistieken van de notarissen bedraagt de mediaanprijs er 85.000 euro. De goedkoopste Vlaamse gemeente voor woningen ligt in West-Vlaanderen: Menen (mediaanprijs 148.500 euro, -10%).

