In 2021 is in Brussel 440.000 vierkante meter kantoorruimte verhuurd of verkocht, een stijging met 37 procent in vergelijking met 2020 en 7 procent meer dan het vijfjarige gemiddelde. Dat blijkt dinsdag uit het jaarlijkse rapport van vastgoedmakelaar Jones Lang LaSalle (JLL). De cijfers worden vooral gestuwd door grote transacties in 'groene' gebouwen.

De meeste transacties (63 procent) werden afgesloten in de Brusselse centrumwijk, waarvan 26 procent in de Noordwijk, die zeer goed bereikbaar is met het openbaar vervoer. Ruim zes op de tien transacties (62 procent) waren bovendien van het type "Grade A": gebouwen die minder dan vijf jaar oud zijn en voorzien zijn van de nieuwste technologieën. "Het valt niet te ontkennen dat de zoektocht naar "groene" kantoren en de nieuwe hybride werkmethodes van ondernemingen de basis hebben gelegd voor de activiteit op de Brusselse kantorenmarkt in 2021", klinkt het bij Erik Verbruggen, Head of Office Advisory.

In totaal waren er dit jaar 264 transacties, tegenover 312 in 2020. De gemiddelde transactie was 1.600 m² groot, 57 procent meer dan vorig jaar. Er waren ook zes transacties met een oppervlakte van meer dan 10.000 m², waaronder de tijdelijke verhuis van Proximus naar de Boréal. Ook de Regie der Gebouwen legt momenteel de laatste hand aan de aankoop van twee groene gebouwen met een totale oppervlakte van ruim 47.000 m².

Het afgelopen jaar werd ook gekenmerkt door een groot aantal opleveringen. "Volgens onze ramingen werd in Brussel en zijn rand ongeveer 365.000 m² kantoorruimte opgeleverd, waarvan 37 procent speculatief was. Dit volume ligt 88 procent hoger dan het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar en 50 procent hoger dan in 2020. De beschikbare oppervlakte is dus in twaalf maanden tijd met 134.000 m² toegenomen, tot 1.112.000 m²", aldus JLL.

De huurprijzen zijn afgelopen jaar niet gedaald. De hoogste prijzen stabiliseerden zich op 315 euro/m²/jaar, een niveau dat van toepassing is in de "Europese" wijk. Ook in de wijken "Noord", "Centrum" en "Louizawijk" wordt de stabiliteit bevestigd op 275 euro/m²/jaar. Ook voor de gemiddelde huurprijs in de periferie, 165 euro/m²/jaar, is er geen verandering.

