De Antwerpse projectontwikkelaar Vooruitzicht speelt in op de versnelde bevolkingstoename in Turnhout. Aan de rand van de stad bouwt het een duurzame woonwijk met bijna vijfhonderd wooneenheden.

De nieuwe wijk met de naam Heizijde komt tussen de Fonteinstraat en de Veldekensweg en combineert 326 appartementen en penthouses met 82 eengezinswoningen en 86 sociale woningen.

Volgens Vooruitzicht past de wijk in het groeiverhaal van Turnhout. "We merken dat Turnhout aan populariteit wint als leef- en woonomgeving", stelt commercieel directeur Colin Sewalt in een persbericht. De projectontwikkelaar verwijst ook naar de gunstig evoluerende bevolkingscijfers van de stad. Sinds begin dit jaar telt Turnhout meer dan 45.000 inwoners, een mijlpaal die de Kempense stad volgens de prognoses van de Vlaamse overheid pas in 2024 zou bereiken. Tegen 2028 zou de bevolking van Turnhout nog eens met 5 procent groeien.

Heizijde moet een groene en duurzame woonwijk worden. Er is 10.000 vierkante meter openbaar groen en speelruimte gepland. Een warmte-krachtcentrale en een warmtenet, verbonden aan het nieuw ziekenhuis, zullen de woningen voorzien van hernieuwbare energie. Voor de architectuur van de woningen doet Vooruitzicht een beroep op het Turnhoutse bureauTRiAS en het Antwerpse bureau AWG. De voorbereidende werken zijn begonnen in augustus. Vooruitzicht wil nog dit najaar starten met de bouwwerken.

