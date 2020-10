De Vlaamse overheid wil de komende zes jaar een veertigtal gebouwen afstoten waar vandaag ambtenaren werken. De huur van die ruimte is goed voor 17,8 miljoen euro per jaar. Dat meldt Vlaams parlementslid Tom Ongena (Open VLD) op basis van informatie van Vlaams minister-president Jan Jambon.

Een groot aantal ambtenaren schakelde door de coronacrisis noodgedwongen over op thuiswerk. Vlaams minister van Bestuurszaken Bart Somers gaf al aan van deze situatie gebruik te willen maken om een shift door te voeren waarbij thuiswerken echt de norm wordt en blijft.

Daarom polste Ongena bij minister-president Jambon, die bevoegd is voor het facilitair management, naar de huisvestingsstrategie van de Vlaamse overheid. Daaruit blijkt dat Vlaanderen elk jaar 77,4 miljoen euro betaalt aan huur voor de gebouwen waarin ze haar ambtenaren onderbrengt. Daarvan zou ze er de komende zes jaar een veertigtal willen afstoten, goed voor 17,8 miljoen euro huur.

Ongena merkt op dat men bij het uitschrijven van deze strategie nog steeds uitging van een hoge gebouwbezetting. Hij pleit ervoor die strategie opnieuw tegen het licht te houden. "Aan de veertig gebouwen die nu reeds op de planning staan om afgestoten te worden, nog een aantal toevoegen, kan een serieuze besparing opleveren voor de Vlaamse begroting", aldus Ongena. 'Dit is een oefening die we moeten maken. Elke euro die we niet uitgeven aan de huur van overheidsgebouwen, kan gaan naar onderwijs, zorg of economie', kliny het.

Een groot aantal ambtenaren schakelde door de coronacrisis noodgedwongen over op thuiswerk. Vlaams minister van Bestuurszaken Bart Somers gaf al aan van deze situatie gebruik te willen maken om een shift door te voeren waarbij thuiswerken echt de norm wordt en blijft. Daarom polste Ongena bij minister-president Jambon, die bevoegd is voor het facilitair management, naar de huisvestingsstrategie van de Vlaamse overheid. Daaruit blijkt dat Vlaanderen elk jaar 77,4 miljoen euro betaalt aan huur voor de gebouwen waarin ze haar ambtenaren onderbrengt. Daarvan zou ze er de komende zes jaar een veertigtal willen afstoten, goed voor 17,8 miljoen euro huur. Ongena merkt op dat men bij het uitschrijven van deze strategie nog steeds uitging van een hoge gebouwbezetting. Hij pleit ervoor die strategie opnieuw tegen het licht te houden. "Aan de veertig gebouwen die nu reeds op de planning staan om afgestoten te worden, nog een aantal toevoegen, kan een serieuze besparing opleveren voor de Vlaamse begroting", aldus Ongena. 'Dit is een oefening die we moeten maken. Elke euro die we niet uitgeven aan de huur van overheidsgebouwen, kan gaan naar onderwijs, zorg of economie', kliny het.