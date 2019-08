Aannemers zullen zich voortaan passend kunnen laten verzekeren voor schade die ze toebrengen aan het milieu, bijvoorbeeld bij het verwijderen van asbest. De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) stelde daarvoor samen met de Amerikaanse verzekeringsmakelaar Marsh een collectieve verzekering milieuaansprakelijkheid op.

Volgens de VCB dekken traditionele verzekeringen nauwelijks milieuschade en al helemaal geen asbestschade. En dat terwijl de Vlaamse overheid het actieplan asbestafbouw heeft gelanceerd, dat Vlaanderen asbestveilig moet maken tegen 2040. 'We merken ook een toenemend bewustzijn en een hogere alertheid bij consumenten en bedrijven voor de impact van schadelijke stoffen zoals asbest op mens en milieu', zegt Marc Dillen, directeur-generaal van de VCB, in een persbericht. Hij wijst erop dat bouwbedrijven aansprakelijk kunnen gesteld worden voor milieuschade, zoals bij verwijderen van asbest.

De nieuwe verzekering komt aan die lacune dus tegemoet. Het gaat om een collectieve verzekering, waarbij als verzekeringnemer voor de aannemers Immoterrae optreedt. Immoterrae is een organisatie die de VCB in het verleden heeft opgericht om milieutechnische en juridische expertise te verlenen voor vastgoed- en bouwprojecten. 'Door deze manier van werken stonden we sterker in de onderhandelingen met de verzekeraars en hebben we de premies voor de leden van de Confederatie Bouw kunnen beperken', zegt Dillen.

De collectieve verzekering milieuaansprakelijkheid dekt overigens ook 'schade aan de biodiversiteit'. Maar de focus ligt toch op asbestschade tijdens diverse aannemingswerkzaamheden, klinkt het.