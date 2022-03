Christophe Verstraete fuseert zijn bedrijf Verstraete Development met Stadsbader Promotions van zijn echtgenote Patricia Schautteet. Het gaat voortaan de markt op als Vesta, ook in Luxemburg en Frankrijk.

De Kortrijkse vastgoedontwikkelaar Verstraete Development van Christophe Verstraete fuseert met Stadsbader Promotions van zijn echtgenote Patricia Schautteet, en enkele gelieerde vastgoedbedrijven. De groep heet voortaan Vesta, ook een verwijzing naar de Griekse godin van de huiselijkheid. CEO Verstraete: "Twee spelers worden een groter bedrijf met 58 miljoen euro eigen middelen. Zo staan we ook sterker voor projecten in het buitenland, zoals Luxemburg en Frankrijk." Vesta heeft 575 miljoen woning- en kantoorvastgoed in de pijplijn.

Verstraete-Stadsbader

Christophe Verstraete, een telg uit een textielfamilie, richt zich sinds 2011 op residentiële projecten. Patricia Schautteet ontwikkelde vanaf 2007 met haar grootvader Desiré Stadsbader woningen aan de kust onder de handelsnaam KSB Bouwpromoties. Haar vastgoedbedrijf is de voortzetting van de in 1986 afgesplitste tak van de Harelbeekse beton- en asfaltgroep Stadsbader. Vanaf 2016 bundelen Stadsbader Promotions en Verstraete Development de krachten in gemeenschappelijke vastgoedprojecten.

De zonen Thibault en Anthony Verstraete zijn ook actief in het familiebedrijf. "De fusie van Verstraete Development en Stadsbader Promotions is ook een operatie met het oog op de opvolging", verklaart Christophe Verstraete. Hij staat in voor vastgoedontwikkeling en overnames. CFO Schautteet waakt over de financiën.

Verstraete Development, nu Vesta, ontwikkelde vooral op eigen risico, zonder dat de woningen of kantoren al verkocht of verhuurd zijn. Het bedrijf mikt op een rendement van 20 procent. Tot voor kort werden de investeringen intern gefinancierd. Voor de aankoop van een grond voor een verkaveling in het Groothertogdom Luxemburg werd echter extern kapitaal aangetrokken. Ook in de Franse Alpen ontwikkelt Verstraete twee woonprojecten.

De verkoopwaarde van de residentiële portfolio van Vesta is 330 miljoen euro. Het gaat meestal om de herbestemming van bedrijfsoppervlakte in steden tot woonruimte. Het heeft 900 woningen in ontwikkeling, waarvan voor twee derde een bouwaanvraag loopt. De groep ontwikkelde Valkenerf rond het golfterrein in Knokke en het Jan Turpin-project in Nieuwpoort (209 appartementen). In het binnenland is hij actief met De Stadstuin in Ronse, Chien Vert in Sint-Pieters-Woluwe en Princess in Izegem.

Vesta heeft 61.000 vierkante meter kantoren in de pijplijn, waarvan de helft al vergund. De totale verkoopwaarde is 245 miljoen euro. Sinds vorig jaar ontwikkelt de groep ook kmo-parken, voorlopig enkel in Waals-Brabant. Het bekendste kantoorproject van Vesta is Kortrijk Business Park (18.000 vierkante meter), dat in eigendom is van de vastgoedgroep, die er ook zetelt. Op het gelijkvloers baat hij via dochter Buzzynest ook kantoorruimtes en coworkingplekken uit voor starters, freelancers en kmo's. Buzzynest heeft ook projecten in Terhulpen en Watermaal-Bosvoorde.

Optimalisering kantoren

Anthony Verstraete: "Coworking laat de bedrijven toe om voor de gewone bedrijfsvoering beperkte ruimte en enkel op piekmomenten of voor speciale gelegenheden extra oppervlakte te huren. Door de coronacrisis zijn ondernemingen veel meer dan vroeger bezig met de optimalisering van de bedrijfsruimte."

"De verhuurde oppervlakte van kantoren zal afnemen per huurder, maar er is meer vraag naar gemeenschappelijke voorzieningen, kwaliteit en groen", aldus zijn vader. "De woningmarkt wordt opgesplitst in een luxesegment met ruime appartementen, bijvoorbeeld aan de kust en rond steden, en betaalbare eenheden in de binnensteden."

De Kortrijkse vastgoedontwikkelaar Verstraete Development van Christophe Verstraete fuseert met Stadsbader Promotions van zijn echtgenote Patricia Schautteet, en enkele gelieerde vastgoedbedrijven. De groep heet voortaan Vesta, ook een verwijzing naar de Griekse godin van de huiselijkheid. CEO Verstraete: "Twee spelers worden een groter bedrijf met 58 miljoen euro eigen middelen. Zo staan we ook sterker voor projecten in het buitenland, zoals Luxemburg en Frankrijk." Vesta heeft 575 miljoen woning- en kantoorvastgoed in de pijplijn.Christophe Verstraete, een telg uit een textielfamilie, richt zich sinds 2011 op residentiële projecten. Patricia Schautteet ontwikkelde vanaf 2007 met haar grootvader Desiré Stadsbader woningen aan de kust onder de handelsnaam KSB Bouwpromoties. Haar vastgoedbedrijf is de voortzetting van de in 1986 afgesplitste tak van de Harelbeekse beton- en asfaltgroep Stadsbader. Vanaf 2016 bundelen Stadsbader Promotions en Verstraete Development de krachten in gemeenschappelijke vastgoedprojecten.De zonen Thibault en Anthony Verstraete zijn ook actief in het familiebedrijf. "De fusie van Verstraete Development en Stadsbader Promotions is ook een operatie met het oog op de opvolging", verklaart Christophe Verstraete. Hij staat in voor vastgoedontwikkeling en overnames. CFO Schautteet waakt over de financiën.Verstraete Development, nu Vesta, ontwikkelde vooral op eigen risico, zonder dat de woningen of kantoren al verkocht of verhuurd zijn. Het bedrijf mikt op een rendement van 20 procent. Tot voor kort werden de investeringen intern gefinancierd. Voor de aankoop van een grond voor een verkaveling in het Groothertogdom Luxemburg werd echter extern kapitaal aangetrokken. Ook in de Franse Alpen ontwikkelt Verstraete twee woonprojecten.De verkoopwaarde van de residentiële portfolio van Vesta is 330 miljoen euro. Het gaat meestal om de herbestemming van bedrijfsoppervlakte in steden tot woonruimte. Het heeft 900 woningen in ontwikkeling, waarvan voor twee derde een bouwaanvraag loopt. De groep ontwikkelde Valkenerf rond het golfterrein in Knokke en het Jan Turpin-project in Nieuwpoort (209 appartementen). In het binnenland is hij actief met De Stadstuin in Ronse, Chien Vert in Sint-Pieters-Woluwe en Princess in Izegem.Vesta heeft 61.000 vierkante meter kantoren in de pijplijn, waarvan de helft al vergund. De totale verkoopwaarde is 245 miljoen euro. Sinds vorig jaar ontwikkelt de groep ook kmo-parken, voorlopig enkel in Waals-Brabant. Het bekendste kantoorproject van Vesta is Kortrijk Business Park (18.000 vierkante meter), dat in eigendom is van de vastgoedgroep, die er ook zetelt. Op het gelijkvloers baat hij via dochter Buzzynest ook kantoorruimtes en coworkingplekken uit voor starters, freelancers en kmo's. Buzzynest heeft ook projecten in Terhulpen en Watermaal-Bosvoorde.Anthony Verstraete: "Coworking laat de bedrijven toe om voor de gewone bedrijfsvoering beperkte ruimte en enkel op piekmomenten of voor speciale gelegenheden extra oppervlakte te huren. Door de coronacrisis zijn ondernemingen veel meer dan vroeger bezig met de optimalisering van de bedrijfsruimte.""De verhuurde oppervlakte van kantoren zal afnemen per huurder, maar er is meer vraag naar gemeenschappelijke voorzieningen, kwaliteit en groen", aldus zijn vader. "De woningmarkt wordt opgesplitst in een luxesegment met ruime appartementen, bijvoorbeeld aan de kust en rond steden, en betaalbare eenheden in de binnensteden."