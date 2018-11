Verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor dienstverleners in bouwsector

Door de verplichting krijgen consumenten de zekerheid dat ze vergoed worden als er fouten zitten in de analyses van bijvoorbeeld studiebureaus of energiedeskundigen.

Dienstverleners spelen een steeds grotere rol in bouwprojecten. Denk aan architecten, studiebureaus, energiedeskundigen en veiligheidscoördinatoren. Een aantal onder hen heeft al verplicht een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering. Bij architecten is dat wettelijk verplicht. Elders is het via een deontologische code geregeld.

Minister van Economie Kris Peeters (CD&V) en zijn collega van Zelfstandigen Denis Ducarme (MR) voeren die verplichting nu algemeen in voor alle dienstverleners. Daardoor zullen consumenten worden vergoed indien er problemen rijzen als gevolg van hun adviezen. Een voorbeeld is een fout in de meting van de landmeter-expert, waardoor het gekochte terrein kleiner blijkt dat geschat. Of een vergissing in het energieprestatiecertificaat, waardoor de waarde van het EPC een pak hoger uitvalt.

De verzekering heeft betrekking op elke vorm van onroerende werken, of het nu gaat om een huis of een ander gebouw, een brug of een weg. Om fraude te voorkomen, worden overschrijdingen van het budget of fouten in de kostenberekening uitgesloten.