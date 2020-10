Tweedeverblijvers aan de Belgische kust hebben zich verenigd in de vzw TWERES om de gemeentebelasting op tweede verblijven in De Panne, Koksijde, Knokke-Heist en Middelkerke aan te vechten.

De actie blijft niet beperkt tot de lopende aanslag van 2020 maar gaat de volgende jaren door. Dat melden de initiatiefnemers van de belangenvereniging.

Het initiatief richt zich enkel tegen kustgemeenten waar geen aanvullende personenbelasting wordt geheven op de ingeschreven inwoners of waar die belasting progressief wordt afgeschaft. Die fiscale praktijk is in hoger beroep door de rechtspraak veroordeeld want in strijd met het gelijkheidsbeginsel.

"Arresten van het Gentse hof van beroep hebben de onwettigheid van de discriminerende belastingpraktijken vastgesteld. Toch stellen De Panne, Koksijde en Knokke-Heist hun ingeschreven inwoners opnieuw vrij van aanvullende personenbelasting. Ook in Middelkerke wordt die aanvullende personenbelasting progressief tegen 2024 tot nul euro herleid. De belasting op tweede verblijven wordt aan de andere kant substantieel verhoogd." In de vier genoemde kustgemeenten hebben pogingen van tweedeverblijvers om tot overleg te komen, niet tot resultaten geleid, betreurt de belangenvereniging.

Met de oprichting van TWERES willen de initiatiefnemers ijveren voor een betere integratie van de tweedeverblijvers, zeker in gemeenten waar zij heel talrijk zijn. "Enkele gemeentebesturen hebben al laten weten dat ze openstaan voor dialoog en samenwerking. In Bredene heeft TWERES samen met burgemeester Steve Vandenberghe een eerste pilootproject in dat perspectief opgestart.

TWERES wil ook oog hebben voor campingbewoners en eigenaars van stacaravans en recreatiewoningen. De huidige regelgeving biedt bijzonder weinig bescherming voor de vaak aanzienlijke investeringen van deze eigenaars in hun tweede thuis.

