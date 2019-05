Meer en meer Belgen zijn geïnteresseerd in 'hamsterhuren', een concept waarbij energiezuinige woningen worden gehuurd met de optie tot aankoop met vermindering van het betaalde huurgeld.

Hamsterhuren' werd in 2017 gelanceerd door de Limburgse projectontwikkelaar Gilen Woonprojecten. Huurders van energiezuinige woningen krijgen hierbij de optie om het huis of appartement later aan te kopen aan een op voorhand afgesproken prijs. Het betaalde huurgeld tot vijf jaar wordt daarbij afgetrokken, de aankoopoptie geldt tien jaar.

Aanvankelijk was het concept alleen beschikbaar in Limburg, tot er in april 7 woningen bijkwamen in Deurne. Op dit moment zijn er 48 huurwoningen. In mei komen er 16 hamsterhuurwoningen in Willebroek en 7 in Engis. In juni volgen de eerste 7 woningen in Sint-Pieters-Leeuw.

Belfius Immo stapte mee in een investeringsfonds, Canius I, om de uitrol van hamsterhuren in heel België te financieren. 'Als aandeelhouder van Canius I zijn we verheugd dat we voorlopig op koers zitten met 200 woningen en appartementen, die aangekocht of opgeleverd worden tegen juni 2020', zegt manager Thierry De Wever. 'Maar bijkomende investeringen en nieuwe samenwerkingen met bouwpromotoren kunnen dit aantal zeker nog verder de hoogte injagen.'

Volgens Christophe Ivens, directeur van het vastgoedbedrijf Canius Realty dat de hamsterhuurwoningen beheert, hebben er zich op de nieuwe website al meer dan 1.700 mensen geregistreerd. Op basis van de registraties zullen locaties voor nieuwe projecten geselecteerd worden. 'We willen nieuw aanbod creëren waar de vraag het grootst is.'