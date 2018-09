Vastgoedtransacties in buitenlandse munten verboden in Turkije

De aankoop, verhuur en verkoop van roerende en onroerende goederen mogen vanaf donderdag enkel in lira gebeuren, zo staat in een presidentieel decreet dat donderdag in het Turkse staatsblad verscheen. De transacties mogen ook niet meer geïndexeerd worden in buitenlandse deviezen, preciseert de tekst. Wel kan het ministerie van Financiën over uitzonderingen beslissen. Verkopers en eigenaars hebben 30 dagen de tijd om de betrokken bedragen in Turkse lira om te zetten en hun situatie te regulariseren.

De maatregel dient om de Turkse munt te stabiliseren. Die verloor sinds begin dit jaar meer dan 40 procent van haar waarde tegenover de dollar, op een achtergrond van diplomatieke crisis met de Verenigde Staten en argwaan van de markten tegenover het economische beleid van Erdogan.

Een dollar was woensdag 6,37 Turkse lira waard. De ogen van de markten waren strak gericht op een beslissing van de centrale bank over een eventuele verhoging van haar intrestvoeten.