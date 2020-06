We Invest heeft een miljoen euro opgehaald. Het netwerk van vastgoedmakelaars wil er zijn teams mee versterken en de ontwikkeling van zijn activiteiten in België voort uitbouwen.

We Invest is een franchisegever in de vastgoedsector. Het Brusselse bedrijf is in 2014 opgericht door Jonathan Pham en profileert zich als een innovatieve speler in het veeleer conservatieve landschap van de residentiële makelaardij in ons land. Met de kapitaalverhoging wil We Invest zijn marketing- en IT-teams versterken en het netwerk van agentschappen in Wallonië en Vlaanderen uitbreiden.

Het verse kapitaal haalde We Invest op met de uitgifte van converteerbare obligaties. De gewestelijke investeringsmaatschappij voor Brussel, Finance & invest.brussels, tekende in. Private investeerders zijn de venture capitalist Seeder Fund, Jeremy Le Van (mede-oprichter van het technologiebedrijf Sunrise, dat in 2015 aan Microsoft verkocht is), Olivier Witmeur (professor aan de Solvay Brussels School of Economics and Management) en leden van het management van We Invest. Het strategisch adviesbureau EKKOFIN, dat gespecialiseerd is in dit soort transacties, begeleidde de kapitaalverhoging.

We Invest meldt dat de kapitaalverhoging een aanloop is naar verdere kapitaalrondes. Een tweede, grotere kapitaalronde is begin 2021 gepland. Dan haalt We Invest geld op om nieuwe markten aan te boren.

