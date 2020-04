De vastgoedsector en de notarissen hebben een relanceplan uitgewerkt om de woningmarkt in ons land opnieuw te activeren. 'De volledige stilstand van onze woningmarkt is zowel maatschappelijk als economisch een drama', klinkt het.

De Belgische notarissen (Fednot) en de beroeps- en belangenorganisaties van de vastgoedsector (BIV, CIB Vlaanderen en Federia) trekken aan de alarmbel. De volledige stilstand van de woningmarkt door de coronacrisis leidt tot tragische situaties, stellen de organisaties in een gezamenlijk persbericht. Ze geven het voorbeeld van huurders die hun woning moeten verlaten, maar geen nieuwe woning kunnen vinden. Kopers hebben dan weer fondsen nodig voor de aankoop van hun nieuwe woning, maar kunnen hun oude woning niet verkopen. En er dreigt ook massaal banenverlies in een belangrijke economische sector.

De sector en de notarissen hebben daarom een relanceplan uitgewerkt met concrete maatregelen om de woningmarkt in ons land stap voor stap opnieuw te activeren. "Het plan vertrekt vanuit de volksgezondheid en biedt een basis om het werk dat we op een veilige wijze kunnen verrichten, effectief weer aan te vatten", klinkt het. De naleving van de veiligheidsvoorschriften inzake social distancing, hygiëne, samenscholingsverbod wordt gewaarborgd in het plan, dat is bezorgd aan de groep van experts die belast is met de exitstrategie, en aan verschillende ministeriële kabinetten.

De initiatiefnemers vragen op korte termijn een verfijning van het algemene verbod op de opstart van verkoop- of verhuurdossiers. Zo niet is het risico reëel dat de markt in het beste geval in september opnieuw kan hernemen, luidt het.

