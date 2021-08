Volgens economen van Belfius blijven de vastgoedprijzen in België dit en volgend jaar stijgen.

De economen van Belfius merken op dat de rush op vastgoed nog niet voorbij is. Dat zet ook de prijzen onder druk: voor heel het jaar rekenen ze nu op een vastgoedinflatie van gemiddeld 5 procent in België. Ook voor volgend jaar zouden de vastgoedprijzen in ons land blijven stijgen, maar met 1 procent zou dat wel een pak gematigder zijn dan vandaag.

De rush op vastgoed en forse prijsstijgingen zijn een algemeen fenomeen, dat zich ook in het buitenland voordoet. Er is de lage rente en ook de coronapandemie lokt veel beleggers - die extra konden sparen tijdens de lockdown - naar vastgoed. Zowel duurder vastgoed voor eigen gebruik, nu er meer thuis wordt gewerkt, als vastgoed om te beleggen, zijn in trek.

Belfius merkt op dat in België het aantal renovatievergunningen in de eerste maanden van dit jaar 16 procent hoger ligt dan vorig jaar. Tegenover 2019 is er zelfs een toename met 25 procent.

Hoogconjunctuur

'We zien de hoogconjunctuur op de Belgische woonmarkt nog een tijd voortduren, wat de prijzen verder gaat opdrijven. De factoren die bij ons en in het buitenland het residentieel vastgoed duurder maken, zullen immers ook na de zomer blijven spelen', aldus Belfius-economen Frank Maet en Veronique Goossens.

'Er zijn veel kandidaat-kopers op de woonmarkt en in de nieuwbouw hebben bouwfirma's moeite om aan de verhoogde vraag te voldoen door problemen met de toelevering van grondstoffen en materialen. In een dergelijke krappe markt, gaan kopers vaak meer bieden dan de vraagprijs omdat ze vrezen achter het net te vissen', klinkt het. Daarnaast blijft ook de rente relatief laag en is er scherpe concurrentie tussen de banken voor woonkredieten. Ook op macro-economisch vlak, zoals faillissementen en werklozen, houdt de Belgische economie beter stand dan verwacht.

Tijdens het eerste kwartaal versnelde de vastgoedinflatie al tot 6,7 procent op jaarbasis. Voor heel 2021 verwacht Belfius dat dit cijfer op gemiddeld 5 procent zal uitkomen.

De economen van Belfius merken op dat de rush op vastgoed nog niet voorbij is. Dat zet ook de prijzen onder druk: voor heel het jaar rekenen ze nu op een vastgoedinflatie van gemiddeld 5 procent in België. Ook voor volgend jaar zouden de vastgoedprijzen in ons land blijven stijgen, maar met 1 procent zou dat wel een pak gematigder zijn dan vandaag.De rush op vastgoed en forse prijsstijgingen zijn een algemeen fenomeen, dat zich ook in het buitenland voordoet. Er is de lage rente en ook de coronapandemie lokt veel beleggers - die extra konden sparen tijdens de lockdown - naar vastgoed. Zowel duurder vastgoed voor eigen gebruik, nu er meer thuis wordt gewerkt, als vastgoed om te beleggen, zijn in trek. Belfius merkt op dat in België het aantal renovatievergunningen in de eerste maanden van dit jaar 16 procent hoger ligt dan vorig jaar. Tegenover 2019 is er zelfs een toename met 25 procent. 'We zien de hoogconjunctuur op de Belgische woonmarkt nog een tijd voortduren, wat de prijzen verder gaat opdrijven. De factoren die bij ons en in het buitenland het residentieel vastgoed duurder maken, zullen immers ook na de zomer blijven spelen', aldus Belfius-economen Frank Maet en Veronique Goossens. 'Er zijn veel kandidaat-kopers op de woonmarkt en in de nieuwbouw hebben bouwfirma's moeite om aan de verhoogde vraag te voldoen door problemen met de toelevering van grondstoffen en materialen. In een dergelijke krappe markt, gaan kopers vaak meer bieden dan de vraagprijs omdat ze vrezen achter het net te vissen', klinkt het. Daarnaast blijft ook de rente relatief laag en is er scherpe concurrentie tussen de banken voor woonkredieten. Ook op macro-economisch vlak, zoals faillissementen en werklozen, houdt de Belgische economie beter stand dan verwacht. Tijdens het eerste kwartaal versnelde de vastgoedinflatie al tot 6,7 procent op jaarbasis. Voor heel 2021 verwacht Belfius dat dit cijfer op gemiddeld 5 procent zal uitkomen.