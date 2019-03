Vastgoedontwikkelaar Verstraete Development breidt uit naar Wallonië

De West-Vlaamse vastgoedontwikkelaar Verstraete Development begint met de infrastructuurwerken voor een sloop- en herbouwproject van 58 wooneenheden. De vergunning daarvoor is rond. Dat vernam Trends van topman en eigenaar Christophe Verstraete op de MIPIM-vastgoedbeurs in Cannes.

Ex-textielondernemer Verstraete startte na de verkoop van zijn bedrijf Private Company in 2011 met projectontwikkeling, waar hij in de marge van zijn vroegere functie al actief in was. Hij heeft negen projecten met ongeveer 750 wooneenheden in portfolio, met een geschatte verkoopwaarde van 300 miljoen euro. Een van de meest prestigieuze is Valkenerf, met 51 woningen rondom het nieuwe golfterrein in Knokke.

In Middelkerke realiseert het bedrijf het project Eymard, dat bestaat uit 113 appartementen op een oud schoolterrein. Verstraete Development kreeg daarvoor in januari een bouwvergunning van het nieuwe stadsbestuur. "We zijn hier al drie jaar mee bezig, dus hebben we het uiteraard eerder afgetoetst met de nieuwe burgemeester, Jean-Marie Dedecker", aldus Verstraete. 'Het nieuwe gemeentebestuur zal een boost geven aan de vastgoedontwikkeling. Vanaf mei start de bouw van het nieuwe schoolgebouw. De appartementen worden opgetrokken na de vakantie.'

Nieuw is het project Jabito in Jabbeke. Pal in het centrum wil het bedrijf daar 60 appartementen laten bouwen aan het water, waar een beek tot een soort vijver wordt opengetrokken. Volgende maand wordt de vergunning ingediend voor de twee gebouwen.

Verstraete Development staat sterk in Ronse, maar ook in Izegem, Waregem, Roeselare en Oostende. Via enkele partners is het sinds kort ook actief in Brussel, meer bepaald in het prestigieuze project Chien Vert in Sint-Pieters-Woluwe. De samenwerking leidde ook tot een cohousingproject in Terhulpen, binnenkort een ander in Watermaal-Bosvoorde en dus ook in het project in Eigenbrakel.

Verstraete Development is ook actief met het Kortrijk Business Park, goed voor 18.000 vierkante meter kantoren. Het beheert daarnaast enkele handelspanden in heel Vlaanderen. 'Voor mij is de MIPIM een manier om op een informele wijze te leren van collega's die al langer in het vak zitten', zegt Christophe Verstraete. 'Ik denk dat ze ook iets leren van onze ervaring in de herbestemming van projecten. Die maken toch 90 procent uit van de eenheden die we verkopen.'