Met zijn ruime aanbod trekt Oostende een breed publiek aan. De markt veert stevig op.

In de eerste vier maanden van dit jaar steeg de mediaanprijs van appartementen in Oostende met 3,2 procent naar 222.500 euro. Dat is al jaren een trend. Nergens aan de kust is de prijs van de appartementen in vijf jaar zo scherp gestegen (+28%). Dat geldt ook voor vorig jaar: toen was er een stijging met 16 procent. Op de dijk steeg de prijs in vijf jaar met 7 procent naar 305.000 euro. "Het grote voordeel van Oostende is dat het een grote stad is met zo'n 60.000 inwoners. Er is een groot aanbod, met voor elk wat wils: bescheiden appartementen of luxueuze nieuwbouw", stelt Filip Dewaele van Dewaele Vastgoed, dat gespecialiseerd is in bestaande appartementen. Na de lockdown kwam volgens Dewaele een stormloop op het woningvastgoed op gang. Bart van Opstal, notaris in Oostende, bevestigt dat: "Sinds mei zie ik de transacties met 20 procent toenemen. Mensen hebben hun huiswerk gemaakt en weten door overleg met de bank hoever ze kunnen springen. De vraagprijs is vaak de verkoopprijs. Er is geen opbod, want er is voldoende aanbod in Oostende." Ook Dewaele stelde vast dat de kopers goed voorbereid waren. "Ze controleerden enkel of de digitale informatie strookte met de realiteit. Er wordt nauwelijks over de prijs gediscussieerd. Als reden voor het hevige enthousiasme hoor ik dat de kust veilig, dichtbij en altijd bereikbaar is. Je zal maar ziek worden in Spanje. Bovendien is er een grote kans dat reizen duurder wordt, zodat mediterraans vastgoed kopen wat minder voor de hand ligt. Tegenwoordig schijnt de zon hier evenveel als in het buitenland." De vastgoedmarkt heeft wel twee snelheden, weet Van Opstal. "De oude appartementen vielen terug, zeker als ze niet erg goed gelegen zijn", signaleert hij. "Wie een appartement van 300.000 euro bezit, kan zich die 40.000 euro renovatiekosten nog wel veroorloven. Met een appartementje van 100.000 euro overweeg je bij zulke kosten al sneller het te verkopen aan een ontwikkelaar. Die zal het gebouw slopen en een nieuw bouwen." Voor nieuwbouw bedraagt de mediaanprijs in Oostende 3350 euro per vierkante meter, berekende het studiebureau de Crombrugghe & Partners. Met een prijsstijging van 15,5 procent zag de stad de voorbije drie jaar de sterkste toename van alle kustgemeentes. Van Opstal ziet twee types kopers: 55-plussers die op zoek zijn naar een tweede verblijf, en kopers die na hun pensioen willen verhuizen naar een kwaliteitsvol, centraal gelegen of met het openbaar vervoer bereikbaar appartement van minstens 80 vierkante meter, met airco, een terras en een mooi uitzicht. "Oostende heeft een ruim aanbod, omdat de ontwikkelaars net op dat segment mikken", stelt de notaris. "De prijzen stijgen sneller dan elders", weet Filip Dermul van Dermul Vastgoed en Beheer. Volgens hem gaat de verkoop in Oostende hard. De grote troef van nieuwbouw in Oostende is het brede spectrum, stelt Dermul. "Neem Oosteroever, dat gecommercialiseerd wordt door Burco Coast. Dat heeft een park van 1,2 hectare aan het water, zodat de bewoners veel ruimte en een goed uitzicht hebben. Versluys komt dan weer op de markt met een compacter product. Dat trekt vooral tweedeverblijvers aan. Burco mikt vooral op vrijeberoepers, kmo'ers, expats en hoge ambtenaren die stilaan aan hun pensioen denken. Oosteroever biedt een aangename omgeving, met een rustig strand en de bar van de jachthaven op korte afstand. De troef van de projecten in de stad is dat ze bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. Degroote trekt in de stad mensen aan met een baan in het binnenland. Anders dan vroeger zet het in op een product tegen een wat hogere prijs. Vroeger was het budgetvriendelijker." Volgens Dermul straalt het succes van de nieuwbouw af op de secundaire markt. "Vastgoed van minder dan tien jaar oud is erg in trek. Daarom lijken de nieuwbouw- en de secundaire markt wel communicerende vaten. Er zijn klanten die enkel kijken naar nieuwbouw, maar als de prijs wat te hoog wordt, zijn ze bereid 300.000 euro te betalen voor kwaliteitsvol bestaand vastgoed. Dat is veel meer dan voor de wat oudere panden in de binnenstad, die al voor 150.000 euro de deur uitgaan." "We merken wel dat de vernieuwing van de oudere gebouwen volop bezig is", stelt Dermul vast. "Er worden reserves aangelegd op middellange termijn. Jonge bewoners willen een geïsoleerd dak, een mooie gevel en een toonbare inkomhal." De prijs van de huizen is in Oostende van 2014 tot 2019 gestegen met 11,4 procent naar 220.000 euro. "Dat is het product voor de lokale bewoners", weet Dermul. "Gezinnen concurreren elkaar dood voor een woning met een ruime woonkamer, drie slaapkamers en een tuin. Maar de prijzen in Oostende zijn nog erg laag in vergelijking met Brugge, Antwerpen en Gent. Betaalbaar wonen kan hier nog."