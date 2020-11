Vastgoedmakelaar ERA zet de komende jaren sterk in op de Franstalige markt. Tegen 2020 wil de groep vijftien nieuwe kantoren openen in Brussel en Wallonië, meldt ze maandag.

ERA heeft op dit moment 95 kantoren in Vlaanderen. In Brussel zijn er vijf en in Wallonië drie.

Topman Johan Krijgsman heeft nu het plan opgevat om 'het merk ERA volwaardig tweetalig te maken'. Nog dit jaar opent een eerste nieuw kantoor in Wallonië - in Marche-en-Famenne, in de provincie Luxemburg - en tegen 2022 moeten er vijftien nieuwe kantoren zijn in Wallonië en Brussel. Tegen 2025 mikt ERA op 35 nieuwe kantoren, in heel België.

ERA is van oorsprong een Amerikaanse groep, maar is sinds 1995 actief in België. De groep regelt in België naar eigen zeggen zowat 5.000 verkopen en 3.500 huurovereenkomsten per jaar.

