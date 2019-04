Het aantal vastgoedtransacties bereikte in het eerste kwartaal van dit jaar een nieuw record. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Federatie van het Notariaat.

Nog nooit zijn in ons land zoveel vastgoedtransacties afgesloten als in het eerste kwartaal van dit jaar. In vergelijking met het vierde kwartaal van 2018 ging het om een stijging met 5,5 procent. Vergeleken met het eerste kwartaal van 2018 steeg het aantal transacties met 8 procent. "De rentevoeten blijven bijzonderlijk aantrekkelijk, waardoor extra veel mensen actief zijn op de vastgoedmarkt", verklaart notaris...