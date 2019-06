Vastgoed Koksijde-Oostduinkerke: de ene deelmarkt is de andere niet

Laurenz Verledens vastgoedexpert bij Trends

In Koksijde-Oostduinkerke is het altijd opletten met snelle conclusies op basis van de prijsstatistieken. Want de ene deelmarkt is er de andere niet.

APPARTEMENT IN WIJK SINT-ANDRÉ Een astronomische prijs voor een unieke ligging.

In lijn met de cijfers voor de hele kust daalden de prijzen voor appartementen in Koksijde-Oostduinkerke. De notarissen berekenden de mediaanprijs voor 2018 van 220.000 euro, een daling van 4,3 procent in vergelijking met 2017. Opvallend: voor de appartementen op de dijk noteerden de notarissen een forse prijsklim: plus 7,8 procent tot 256.000 euro. Die opstoot volgt wel na een duik van 4 procent in 2017.

