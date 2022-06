De vastgoedmarkt in Nieuwpoort blijft in volle ontwikkeling. De herverkoopprijzen stegen er vorig jaar met zo'n 10 procent, maar voor nieuwbouw dalen de prijzen al vijf jaar licht.

Nieuwpoort heeft de voorbije tien jaar een metamorfose ondergaan. De talrijke nieuwbouwprojecten spelen in op de stijgende vraag naar kustvastgoed. "We hebben dubbel zoveel nieuwbouwappartementen als herverkooppanden in portefeuille", illustreert Gert Moerman van het vastgoedkantoor ERA Servimo. "Sinds de uitbraak van corona is de algemene vraag naar vastgoed exponentieel gestegen. Zelfs na Nieuwjaar, toen de registratierechten voor tweedeverblijvers stegen, zagen we de vraag verder toenemen." Volgens statistieken van de notarissen bedroeg de mediaanprijs van een appartement op de dijk in Nieuwpoort vorig jaar 395.000 euro, maar liefst 24 procent meer dan het jaar voordien. Voor een flat zonder zeezicht nam de doorsneeprijs met ongeveer hetzelfde percentage toe tot 315.000 euro. Die bedragen maakten van Nieuwpoort de duurste gemeente van de westkust, en na Knokke-Heist zelfs van de hele Belgische kust. Ook het afgelopen jaar stegen de verkoopprijzen er volgens Gert Moerman opnieuw gemiddeld met ongeveer 10 procent. "Toch verkochten we meer en sneller tegen de vraagprijs dan ooit", zegt hij. "Al lijkt die trend nu een beetje te vertragen. De kopers willen wel een terras of een tuin, en ze hechten meer belang aan de conformiteit aan de normen op het gebied van onder meer isolatie en verwarming." De vele vastgoedprojecten lijken wel de nieuwbouwprijzen te drukken. Nieuwpoort is volgens het studiebureau de Crombrugghe & Partners de enige kustgemeente waar de gemiddelde vierkantemeterprijs voor nieuwbouwappartementen nu lager ligt dan vijf jaar geleden (-5%). Het afgelopen jaar was er een prijsdaling van 3,8 procent. De vierkantemeterprijs bedraagt er nu 3.800 euro. Een nieuwbouwflat van 80 vierkante meter kost in Nieuwpoort dus 304.000 euro. Gert Moerman stelt ook vast dat jaarverhuur erg populair is in Nieuwpoort. "Ook daarvoor stegen de prijzen in het voorbije jaar met zo'n 10 procent", zegt hij. "De vraag, vooral naar gemeubileerde verhuur, is veel groter dan het aanbod. Veel mensen huren een huis of appartement tegenwoordig voor een heel jaar, als tweede verblijf. We merken ook dat zo'n huurformule soms als testcase gebruikt wordt, voor men overgaat tot een aankoop." "Naast jaarverhuur is er natuurlijk ook de vakantieverhuur. Nieuwpoort is erg geliefd als tweede of derde vakantiebestemming van het jaar, niet alleen tijdens de populaire zomerperiodes, maar ook almaar vaker voor weekends en midweeks buiten het seizoen. Vooral grote, moderne appartementen met twee of meer kamers en villa's zijn in trek, en dat merken we aan de prijzen. De kleine appartementen of studio's raken moeilijker verhuurd."