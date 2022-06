De vastgoedmarkt in Koksijde en Oostduinkerke raakte vorig jaar oververhit. Sinds begin 2022 neemt de krapte weer wat af, maar het aanbod aan nieuwbouwpanden blijft schaars.

"Heel divers." Zo omschrijft Heidi Pyfferoen van het vastgoedkantoor Caenen het aanbod in Koksijde-Oostduinkerke. "Door de unieke geografische aspecten vind je hier een ruime mix, van wat oudere appartementen in het centrum van Oostduinkerke-Bad tot gloednieuwe, kleine flatgebouwen op toplocaties in Sint-André en Duinpark. Voor ieders budget is er hier wel iets te vinden." "Nieuwbouw, totaalrenovaties en villa's blijven populair, ondanks hun hogere prijsklasse. Panden waar nog veel werk aan is, gaan opvallend minder makkelijk van de hand. Dat is een gevolg van de gestegen prijzen voor energie en bouwmaterialen. Maar ook van de banken, die strenger zijn bij de toekenning van woonkredieten, en nu ook rekening houden met het EPC van een pand." "Duurdere en kwalitatievere panden zijn erg in trek", bevestigt Vincent Beuten van ERA Servimo. "De kopers zijn bereid meer te betalen voor een instapklaar pand. Ze willen geen tijd verliezen aan renoveren. Opvallend is ook dat tweede verblijven erg in trek zijn als werkplek, met oog op het thuiswerk. Daardoor zakken de eigenaars vaak al op woensdag of donderdag af naar hun stekje aan de kust." De notarissen noteerden tussen 2017 en 2021 een prijsstijging van 36,2 procent voor een appartement op de dijk, tegenover 6,1 procent tussen 2020 en 2021. De mediaanprijs bedroeg vorig jaar 285.963 euro, en voor een appartement zonder zicht op zee 225.000 euro. Dat maakte van Koksijde-Oostduinkerke na Nieuwpoort de duurste regio aan de westkust. "2021 werd gekenmerkt door schaarste", zegt Vincent Beuten. "De vraag was veel groter dan het aanbod, en dat leidde tot verdere prijsstijgingen. Hapte een kandidaat-koper niet meteen toe, dan werd het pand de dag nadien aan iemand anders verkocht, tegen de vraagprijs of zelfs daarboven." Heidi Pyfferoen bevestigt dat: "Door de verhoogde vraag en het feit dat het aanbod niet kon volgen, raakte de markt oververhit. De verkopers kregen het voor het zeggen." Beide makelaars stellen sinds begin 2022 evenwel een stabilisatie van de prijzen. "Het aanbod groeit weer", klinkt het simultaan. Al geldt dat volgens Beuten niet zozeer voor nieuwbouw. "Enerzijds omdat bouwvergunningen hier vaak moeilijk verkregen worden, anderzijds door de prijsstijgingen van de bouwmaterialen." Voor nieuwbouwappartementen bepaalde het studiebureau de Crombrugghe & Partners de gemiddelde vierkantemeterprijs voor Koksijde-Oostduinkerke op 4.270 euro (of 341.600 euro voor een flat van 80 vierkante meter). Dat komt overeen met een minieme stijging van 0,4 procent op jaarbasis. In twee jaar tekende zich zelfs een daling van 2,4 procent af. Toch blijft Koksijde-Oostduinkerke na Knokke-Heist de duurste regio voor nieuwbouw aan onze Belgische kust.