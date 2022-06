De Panne blijft een van de goedkopere kustgemeenten. De krapte op de vastgoedmarkt vertaalt zich nog niet in al te forse prijsstijgingen.

De Panne, de meest westelijke kustgemeente, kende de jongste jaren een heropleving. De gemeente investeerde aanzienlijk in onder meer weg- en fietsinfrastructuur, en ook de aanwezigheid van Plopsaland draagt bij tot de populariteit van De Panne. "Het vastgoedaanbod is hier erg divers", zegt Liesbeth Himpens van het vastgoedkantoor Caenen. "Het goedkoopste appartement in ons aanbod kost nu 145.000 euro, het duurste 650.000 euro. Daartussenin zijn er een heleboel keuzemogelijkheden." "Vroeger stonden hier veel panden te koop", weet Frédéric Delrive van Immo De Panne. "Het aanbod is intussen sterk gereduceerd, wat de verkoopprijzen de hoogte in stuwt. Topliggingen zijn hier nog moeilijker te vinden. Komen ze toch op de markt, dan is het voor de koper een kwestie van snel te zijn. Het valt ook op dat afgewerkte en instapklare appartementen verhoudingsgewijs duurder en vlotter verkopen dan flats die renovatiewerken nodig hebben." Volgens de statistieken van de notarissen klom de mediaanprijs van appartementen op de dijk in De Panne tussen 2020 en 2021 met 5 procent tot 210.000 euro. Wie geen behoefte had aan zeezicht, had voldoende aan een budget van 176.500 euro. De Panne bleef daarmee de goedkoopste vastgoedmarkt van onze westkust. "Het voorbije jaar bleven de prijzen hier evenwel gestaag stijgen", merkt Liesbeth Himpens op. "De vraag is groot, terwijl het aanbod eerder beperkt is." Ook Frédéric Delrive stelt vast dat alle makelaars in de regio de waarde van hun panden gevoelig hoger schatten dan enkele jaren geleden. "Zowel de verkoop- als de verhuurprijzen bleven het afgelopen jaar toenemen", zegt hij. "Nu klimmen ze nog licht, al stellen we wel een zekere vertraging tegenover vorig jaar vast." Ook nieuwbouwprojecten werden het voorbije jaar fors duurder in de Panne. Tussen 2020 en 2021 noteerde het studiebureau de Crombrugghe & Partners al een prijstoename van 8,9 procent, en in het afgelopen jaar dikten de prijzen nog eens met 7,5 procent aan. Dat is de sterkste stijging aan de westkust. Toch blijft De Panne met een vierkantemeterprijs van 3.600 euro (of 288.000 euro voor een appartement van 80 vierkante meter) ook op de nieuwbouwmarkt een van de goedkopere kustgemeenten. Naast de krapte op de vastgoedmarkt was de meest opvallende trend van het afgelopen jaar in De Panne de toegenomen snelheid waarmee kopers een beslissing namen, vinden de makelaars. Frédéric Delrive: "Kopers beslissen veel vlugger dan vroeger, omdat ze bang zijn naast hun favoriete pand te grijpen. Er wordt merkelijk veel meer verkocht tegen de vraagprijs dan in het verleden." "Ook de stijging van de registratierechten van 10 naar 12 procent speelde wellicht mee", vermoedt Liesbeth Himpens. "Heel wat tweedeverblijvers wilden nog snel hun aankoop afronden voor het einde van het jaar."