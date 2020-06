De vastgoedmarkt in Blankenberge beleefde een uitstekend 2019. Er werd meer verkocht tegen hogere prijzen. De eerste maanden van 2020 laten een prijsdaling zien.

In 2019 klom de mediaanprijs van appartementen in Blankenberge van 175.000 naar 195.000 euro. Met die forse stijging (+11,4%) moet Blankenberge alleen Oostende (+16%) laten voorgaan. Ook voor appartementen op de dijk noteerden de notarissen een prijsklim: plus 6,8 procent tot een mediaanprijs van 229.000 euro. Knokke (+20,3%) en Nieuwpoort (+10,5%) zijn de enige kustgemeenten met nog grotere prijsstijgingen op de zeedijk. Het aantal vastgoedverkopen piekte eveneens in 2019. De no...

In 2019 klom de mediaanprijs van appartementen in Blankenberge van 175.000 naar 195.000 euro. Met die forse stijging (+11,4%) moet Blankenberge alleen Oostende (+16%) laten voorgaan. Ook voor appartementen op de dijk noteerden de notarissen een prijsklim: plus 6,8 procent tot een mediaanprijs van 229.000 euro. Knokke (+20,3%) en Nieuwpoort (+10,5%) zijn de enige kustgemeenten met nog grotere prijsstijgingen op de zeedijk. Het aantal vastgoedverkopen piekte eveneens in 2019. De notarissen registreerden voor Blankenberge een toename van 16,9 procent. Alleen Heist-aan-Zee (+22,7%) en Koksijde (+18,2%) deden beter. Het marktaandeel van Blankenberge in het aantal vastgoedtransacties aan zee klom van 7,2 procent in 2018 naar 7,9 procent in 2019. Al die positieve evoluties dateren van 2019, voordat de coronacrisis uitbrak. In de eerste vier maanden van 2020 zagen de notarissen in Blankenberge een prijsdaling van 3,1 procent, waardoor de mediaanprijs er landt op 189.000 euro. Is dat al een corona-effect? Of spelen andere factoren? Michiel Vervecken, vastgoedmakelaar bij Dewaele in Blankenberge, oppert dat een verschuiving in de vraag de verklaring kan zijn. "We krijgen sinds de heropstart op 11 mei meer aanvragen voor appartementen in de lagere prijsklassen, onder 150.000 euro", stelt hij vast. "Misschien anticiperen die kopers op de trend dat vakantie in eigen land door de pandemie aan belang zal winnen. Met zo'n goedkoop appartement verzekeren ze zich van een eigen stek aan zee." Michiel Vervecken is voorzichtig optimistisch over het herstel van de verkoopactiviteit in Blankenberge. "Ik verwachtte een kalme opstart", vertelt hij. "Van onze collega's in het binnenland kregen we berichten dat ze zich voorbereidden op een stormloop en dat ze met wachtlijsten moesten werken. Dat was in Blankenberge niet het geval. Maar nu zijn we een paar weken verder en komen er weer veel aanvragen binnen. 2020 was ook heel goed gestart voor ons. Onze vestiging in Blankenberge is nog niet zo lang open. De aanloopfase was echter zo goed dat we bijna volledig uitverkocht waren op het moment dat het kantoor zijn deuren opende." In het nieuwbouwsegment berekende het studiebureau de Crombrugghe & Partners de gemiddelde vraagprijs per vierkante meter op 3300 euro. Dat is een stijging van 1,5 procent op jaarbasis. De gemiddelde oppervlakte van een nieuwbouwappartement in Blankenberge bedraagt 87 vierkante meter.