In Antwerpen blijven de vraagprijzen van bestaande appartementen nog altijd stijgen. Op de huurmarkt daarentegen lijkt de prijsevolutie te haperen.

De vraagprijzen van bestaande appartementen stijgen nog altijd in Antwerpen, zij het in mindere mate dan in 2021. Dat blijkt uit de nieuwe vastgoedbarometer van het studiebureau de Crombrugghe & Partners, gebaseerd op vastgoedadvertenties op Immovlan.be (zie Wat meet de barometer?). In de Antwerpse binnenstad klom de referentieprijs voor een appartement van 80 vierkante meter 2,3 procent hoger op jaarbasis, tot 311.500 euro. Het blijft daarmee afgetekend de duurste deelmarkt, voor Antwerpen 2018 (omgeving Stadspark, Zurenborg, Markgrave), waar de referentieprijs 9,2 procent hoger ging tot 250.900 euro. De inhaalbeweging van de deelmarkt Linkeroever houdt aan. Daar steeg de referentieprijs met 9,5 procent naar 207.320 euro. De goedkoopste deelmarkt van het gebied Antwerpen Stad is Antwerpen 2020 (het Kiel en de Tentoonstellingswijk): 199.720 euro (+9,2%). Buiten de stadsring blijft Berchem de duurste deelmarkt (206.100 euro, +5,1%), maar de wat groenere districten Ekeren (202.160 euro, +11,5%) en Wilrijk (200.700 euro, +10,1%) komen stevig opzetten. Borgerhout, deels binnen de ring gelegen en het district met het minste groen, blijft de goedkoopste deelmarkt (179.420 euro, +3,4%). Op de meeste deelmarkten schommelt de gemiddelde oppervlakte van de appartementen rond 100 vierkante meter. De uitschieters zijn Antwerpen 2020, met een gemiddelde oppervlakte van 92 vierkante meter, en Linkeroever, waar appartementen een gemiddelde oppervlakte van 112 vierkante meter hebben. Op veel deelmarkten staan de huurprijzen onder druk. Dat is opvallend, want je zou verwachten dat in de huidige context de huurprijsindexatie zich ook zou vertalen in hogere prijzen bij het afsluiten van nieuwe huurcontracten. Voor de binnenstad, ook op de huurmarkt de duurste deelmarkt, berekende de Crombrugghe & Partners de gemiddelde (vraag-)huurprijs voor een appartement van 80 vierkante meter op 980 euro. Dat komt neer op een prijsdaling van 2,1 procent in vergelijking met het eerste kwartaal van 2021. Antwerpen 2060 is, toch wel enigszins verrassend, nu de op één na duurste huurmarkt (935 euro, -1,7%). Ekeren is met een huurprijs van 705 euro nog altijd de goedkoopste huurmarkt. De Crombrugghe & Partners merkt wel op dat dat cijfer wegens een te klein aantal huuradvertenties met enige voorzichtigheid moet worden geïnterpreteerd. Het brutohuurrendement ligt het laagst in de Antwerpse binnenstad (3,4%) en het hoogst in Borgerhout (4,65%).