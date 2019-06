De vastgoedmarkt in De Panne heeft het al enkele jaren moeilijk. Maar de kentering lijkt ingezet.

"Voor de paasvakantie was het hier kalm. Daarna is het volledig omgeslagen." Stefaan Berquin, zaakvoerder van Agence Leroy, is tevreden over de eerste vijf maanden van dit jaar. Volgens Berquin is er duidelijk meer interesse voor vakantievastgoed in De Panne. Hij voegt er wel aan toe dat dat nog niet resulteert in hogere prijzen. "Er komt wel stilaan een einde aan de prijserosie", zegt hij. "De appartementenprijzen in De Panne staan al enkele jaren onder druk. Voor het eerst sinds enige tijd zie...