Projectontwikkelaars en vastgoedmakelaars aan de kust kloppen overuren. De vraag naar kustvastgoed klimt weer naar recordhoogten. Toch noteerden de notarissen voor het eerst sinds lang een daling van de appartementenprijzen.

"Het gaat zeer hard. Wie nu nog klaagt, kan zijn winkel beter sluiten." David Degroote, bestuurder bij de Oostendse projectontwikkelaar Vastgoedgroep Degroote, ziet dat de verkoop van kustvastgoed hoge toppen scheert. Nochtans werden appartementen aan de kust in 2018 goedkoper. De notarissen berekenden de mediaanprijs voor een kustappartement op 216.500 euro, dat is 2,5 procent lager dan in 2017.

...