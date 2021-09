Bouw- en interieurbedrijf Unilin plant de komende twee jaar 160 miljoen euro extra investeringen in ons land en zoekt daarom 350 nieuwe werknemers. Om dat te bewerkstelligen, lanceert het bedrijf nu een internationale mediacampagne, meldt het bedrijf met hoofdzetel in West-Vlaanderen.

Unilin zegt al jaren te kampen met de 'war for talent'. 'Dit jaar wordt de concurrentiestrijd om talent echter op scherp gesteld', aldus het bedrijf, dat verwijst naar een Voka-enquête waaruit blijkt dat twee op de drie aanwervende bedrijven grotere moeilijkheden dan normaal ondervinden om geschikt personeel te vinden.

'Onze grootste bezorgdheid is om de komende jaren voldoende talent te kunnen aantrekken', zegt Bernard Thiers, CEO van Unilin Group, in een persbericht.

'De komende twee jaar plannen we nog 160 miljoen euro extra investeringen. Dit om ons onderzoek, ontwikkeling én productie verder in België te verankeren. Zonder bijkomend sterk talent kunnen we onze ambitieuze groeiambitie niet waarmaken', klinkt het.

Unilin telt momenteel 350 vacatures, waarvan 100 voor operatoren, meer dan 65 voor ingenieurs, maar ook 35 voor sales en marketing. Om die vacatures in te vullen, lanceert het bedrijf een mediacampagne. De campagne is gericht op heel België en daarbuiten, klinkt het.

