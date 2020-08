De Vlaamse regering heeft de verstrenging van het S-peil met een jaar uitgesteld. Dat schrijft De Tijd. Zonder dat uitstel zou het isoleren van een woning in een klap 14 procent duurder zijn geworden.

Het S-peil is een maat voor hoeveel energie een woning nodig heeft om de temperatuur op peil te houden. In Vlaanderen zou het S-peil voor nieuwbouw op 1 januari 2021 verstrengen.

De Vlaamse regering heeft vorige maand beslist dat met een jaar uit te stellen. Ze wil een evaluatieperiode invoeren over de zin van de verstrenging van de norm. Sommige experts zijn ervan overtuigd dat de beperkte hogere energiewinst door de verstrenging van het S-peil niet opweegt tegen de hogere isolatiekosten.

