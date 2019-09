Gebouwen worden slimmer en de gebruikers veeleisender. Die combinatie geeft facilitymanagers de kans meer op de voorgrond te treden. "De focus verschuift van kostenbeheersing naar waardecreatie."

Hapert uw computer of hebt u een probleem om op het netwerk te geraken? Dan weet u dat u bij het IT-departement moet aankloppen. Voor vragen over uw loonfiche of een opleiding kunt u terecht bij de personeelsafdeling. IT en hr zijn bedrijfsafdelingen die uitblinken in functionele helderheid. Voor facilitymanagement of faciliteitenbeheer geldt dat veel minder. Dat heeft onder meer te maken met het brede takenpakket van de facilitaire dienst. Hij is de behoeder van alle diensten en voorzieningen die de kernactiviteit van een onderneming ondersteunen. Meer concreet zorgen ze voor uw kopje koffie, het eten in het bedrijfsrestaurant, de inrichting van uw werkplek, de schoonmaak, het onderhoud van de installaties enzovoort.

