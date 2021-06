De combinatie van de aanhoudend sterke vraag en het krappe aanbod leidt tot een gespannen markt in De Panne.

"Het is ontzettend druk. Dit heb ik nog nooit meegemaakt." Frederick Van de Kerckhove van ERA Servimo De Panne is onder de indruk van de rush op vastgoed die hij ervaart in De Panne. De drukte begon meteen na de eerste lockdown in 2020, herinnert hij zich. "De hele zomer hebben we veel kandidaat-kopers over de vloer gekregen. Die drukke periode is blijven doorlopen." Ook panden die voorheen slecht in de markt lagen, kunnen volgens Van de Kerckhove op behoorlijk wat interesse rekenen. "Een mooi voorbeeld zijn de kleine huisjes in vakantieparken", zegt hij. "In de jaren tachtig en negentig was dat booming business aan de westkust. Begin jaren 2000 zijn veel van die huisjes wat in verval geraakt en tot voor kort waren ze moeilijk verkoopbaar. Maar nu gaan ze behoorlijk vlot van de hand. De kopers zijn vaak wat oudere mensen die een tweede verblijf aan de zee willen." Frederick Van de Kerckhove merkt ook op dat De Panne heropleeft. "De gemeente heeft wat geïnvesteerd, onder meer in weg- en fietsinfrastructuur. Dat werpt zijn vruchten af", zegt hij. Ook de investeringen van Studio 100 in Plopsaland dragen volgens de vastgoedmakelaar bij tot de populariteit van De Panne. "Panden in de buurt van Plopsaland zijn in trek", vervolgt hij. Tegenover de aanhoudend grote vraag staat volgens Frederick Van de Kerckhove een relatief beperkt aanbod. Daardoor vertrekken verkopende partijen vanuit een comfortabele onderhandelingspositie. "Veel panden worden tegen de vraagprijs verkocht", weet Van de Kerckhove. "Dat komt neer op een prijsstijging van 5 à 8 procent." Aan de koperszijde ervaart Van de Kerckhove veel nervositeit. "Sommigen willen tot elke prijs kopen. Als je vijf keer een bod hebt uitgebracht en telkens naast de boot bent gevallen, is het niet zo gemakkelijk meer om het hoofd koel te houden." De gespannen markt in De Panne weerspiegelt zich voorlopig niet in een forse prijsklim in de prijsstatistieken van de notarissen. Op jaarbasis klom de mediaanprijs van appartementen in De Panne met 2,7 procent tot 190.000 euro. De Panne blijft daarmee de goedkoopste vastgoedmarkt van de westkust. Op de nieuwbouwmarkt zitten de prijzen stevig in de lift. Het studiebureau De Crombrugghe & Partners noteerde in De Panne een stijging van de vraagprijzen van 8,9 procent. Na Bredene (+9,7%) is dat de grootste klim van alle kustgemeenten. Met een vierkantemeterprijs van 3350 euro blijft De Panne ook op de nieuwbouwmarkt een van de goedkoopste gemeenten aan de kust.