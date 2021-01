De coronacrisis laat zich ook in de bouwsector nog altijd voelen. Momenteel zijn de orderboeken bij 55 procent van de bouwbedrijven minder gevuld dan normaal.

Bijna vier op de tien (37 procent) hebben minder contacten voor eventuele nieuwe opdrachten en een derde (33 procent) kampt met liquiditeitsproblemen, meldt de Confederatie Bouw dinsdag.

Daarnaast zijn de bouwbedrijven weinig optimistisch wat de evolutie van hun personeelsbestand betreft: 31 procent verwacht in 2021 een daling van het personeel, slechts 12 procent een toename.

De Confederatie Bouw blijft intussen aandringen op een relanceplan voor de sector. 'De veralgemeende verlaagde btw op sloop en heropbouw van 21 naar 6 procent, die begin dit jaar inging en zowel in 2021 als in 2022 zal gelden, kan onze sector de nodige impulsen geven, maar er zal meer nodig zijn om de bouw er helemaal bovenop te helpen', zegt gedelegeerd bestuurder Robert de Mûelenaere.

Met name het fiscaal stimuleren van energievriendelijke investeringen en het opdrijven van investeringen in infrastructuur moeten volgens de organisatie deel uitmaken van een relanceplan.

