Roel Druyts (CEO vastgoedgroep Hillewaere): 'Makelaars staan voor een tweesprong'

Kleine makelaarskantoren krijgen het moeilijk, verwacht Roel Druyts. De CEO van de vastgoedgroep Hillewaere ziet twee stromingen ontstaan: de mindermakelaar en de meerwaardemakelaar.

De Kempense vastgoedmakelaar Hillewaere heeft ambitieuze plannen. In de komende vijf jaar wil de groep vijftien nieuwe filialen openen en haar activiteiten uitbreiden naar heel Vlaanderen. In november deed Hillewaere een eerste stap met een kantoor in de Vlaanderenstraat in Gent. Binnenkort opent ook een Lierse vestiging, waardoor de groep tien kantoren zal tellen.

...