Het aantal vastgoedtransacties aan de kust steeg in de eerste zes maanden van 2019 met 7,6 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit de kustbarometer van de Federatie van het Notariaat.

De toename met 7,6 pct in het eerste semester komt neer op zowat zeshonderd extra vastgoedtransacties. In de eerste helft van 2018 was er op jaarbasis een daling (- 3,5 procent) van het aantal transacties, als gevolg van de nakende inwerkingtreding van de nieuwe registratierechten op 1 juni 2018.

Behalve in Nieuwpoort (-10,1 procent) en Heist-aan-Zee (-8 procent) waren er in alle kustgemeenten meer transacties. Uitschieters waren De Panne (+17,7 procent), Blankenberge (+18,3 procent) en Zeebrugge (+16,7 procent). Oostende (+4,7 procent) en Knokke (+ 6,2 procent) zijn traditioneel de gemeenten met het grootste aantal transacties. Samen waren ze in het eerste semester 2019 goed voor een marktaandeel van 37,3 procent.

De gemiddelde prijs van een appartement aan de kust bedroeg in het eerste semester 276.605 euro. Daarmee kostte een kustappartement zo'n 50.000 euro meer dan een Belgisch appartement. In de periode 2014-2019 steeg de gemiddelde prijs met 11,8 procent. Rekening houdend met een inflatie van +8,2 procent in dezelfde periode bedroeg de reële prijsstijging 3,6 procent.

In de kustgemeenten varieerde de gemiddelde prijs van een appartement het afgelopen semester tussen 171.183 euro en 516.527 euro.

De Panne en Westende waren het goedkoopst, met een gemiddelde prijs onder de 200.000 euro. In Heist-aan-Zee en Knokke betaalde je het meest: 331.927 euro en 516.527 euro.

De prijs van appartementen steeg het meest in Blankenberge, Knokke en Oostende. 'De vele nieuwbouwappartementen dreven er de prijs op. In de eerste helft van 2019 kostte een nieuw appartement gemiddeld 22,5 pct meer dan een oud appartement. In sommige kustgemeenten liep het prijsverschil tussen nieuwbouw en bestaand vastgoed op tot maar liefst 64 procent', aldus notaris Bart van Opstal.