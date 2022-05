Voor het tiende jaar op rij is het aantal vastgoedmakelaars in ons land toegenomen. Problematisch is dat slechts een kleine minderheid van de makelaars kiest voor het beroep van syndicus.

De vastgoedmakelaardij wint nog altijd aan populariteit. In 2021 waren er 10.950 erkende vastgoedmakelaars actief in ons land. Dat zijn er bijna tweehonderd meer dan in 2020. Op tien jaar tijd zijn er 2110 makelaars bijgekomen.

Een en ander blijkt het jaarverslag van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV). Het BIV wijst er ook op dat het beroep van vastgoedmakelaar vervrouwelijkt: intussen is een op de drie makelaars een vrouw. De meeste vastgoedmakelaars zijn actief in de provincies West-Vlaanderen (1621) en Antwerpen (1478).

Bijna een derde van de makelaars heeft een bachelordiploma waarbij de opleiding vastgoed voor de grootste instroom zorgt (29,5 procent). Bij de vastgoedmakelaars met een masterdiploma (18,5%) is rechten de populairste instroomrichting.

Syndicus blijft knelpuntberoep.

In contrast met de grote populariteit van het beroep van vastgoedmakelaar, rapporteert het BIV een tekort aan syndici. Het gros van de vastgoedmakelaars is uitsluitend ingeschreven als bemiddelaar (7464). De syndici, vastgoedmakelaars die zich ontfermen over het beheer en de vertegenwoordiging van een mede-eigendom zoals een appartementsgebouw, zijn slechts met 453. Daarnaast zijn er nog wel 3033 vastgoedmakelaars zowel bemiddelaar als syndicus, maar niet iedereen neemt beide rollen actief op. Ondanks een stijging van het aantal stagiairs dat alleen op de syndicuskolom is ingeschreven, noemt het BIV de situatie precair. Voogdijminister David Clarinval (MR) heeft het in dit verband over een knelpuntberoep.

Het BIV heeft alvast een bevraging bij de vastgoedprofessionals gelanceerd met als doel het syndicusberoep attractiever te maken. 'Hiermee willen we de ervaringen en pijnpunten in kaart brengen', zegt Olivier Morobé, eerste ondervoorzitter van het BIV. 'Die zullen als basis dienen voor een actieplan, zodat het beroep van syndicus aantrekkelijker wordt voor de professionals en bekender wordt bij het brede publiek.'

Het BIV is als officiële tucht- en controleorgaan van alle vastgoedmakelaars belast met drie wettelijke taken: het natrekken van de toegang tot het beroep, het opsporen en eventueel gerechtelijk vervolgen van nepmakelaars en het controleren van de naleving van de deontologische regels.

