Vorig jaar is een recordaantal van 747 huizen en 237 appartementen boven het miljoen euro verkocht in ons land. Dat meldt Hillewaere Vastgoed, dat gespecialiseerd is in luxepanden.

'Ondanks de uitbraak van het coronavirus en de economische gevolgen ervan, houdt het luxesegment stevig stand', aldus CEO Roel Druyts. 'De aandacht om mooi en comfortabel te wonen is zelfs sterk toegenomen', klinkt het.

Na de uitbraak van de financiële en economische crisis goed 12 jaar geleden, nam de markt voor het luxevastgoed op vele plekken een stevige duik, zeker in de provincie Antwerpen, klinkt het in een persbericht. Maar sinds enkele jaren schakelt het segment opnieuw enkele versnellingen hoger. Terwijl in 2017 alweer 810 miljoenenwoningen werden verkocht, waren er dat het afgelopen jaar zelfs 984, blijkt uit een analyse van Hillewaere Vastgoed op basis van de cijfers van Statbel. Vandaag is de markt goed voor een omzet van een slordige 1,27 miljard euro.

Vooral in Vlaanderen (+10 procent en opzichte van 2018 en +20 procent ten opzichte van 2017) en Brussel (+4 en +18 procent) is een opvallende groei zichtbaar. Hier is de voorbije jaren opnieuw kapitaal opgebouwd en dus ook duidelijk besteed. De West-Vlaamse markt is de absolute koploper, met Knokke-Heist op kop, waar alleen al 88 transacties werden uitgevoerd voor appartementen boven 1 miljoen euro. Daarna volgen Brusselse gemeenten zoals Ukkel en Elsene. Ook in Antwerpen is de interesse in luxevastgoed opnieuw op peil.

'Wat opvalt, is dat de kopers erg prijsbewust te werk gaan", zegt Druyts. "Er wordt goed onderhandeld. We zien dat bijvoorbeeld een nieuw gebouwde villa in de meeste gevallen moeilijk de kostprijs in herverkoop haalt. Met andere woorden: in dit segment wordt geen 'bonus' betaald om snel over een woning te kunnen beschikken, terwijl dit in de lagere segmenten vandaag vaak wél gebeurt.'

De mediaanprijs voor huizen en appartementen in het miljoenensegment zakte in drie jaar tijd ook met om en bij vier procent naar respectievelijk 1,35 miljoen euro en 1,27 miljoen euro.

