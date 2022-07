Heylen Vastgoed heeft in korte tijd een dominante positie ingenomen op de Antwerpse vastgoedmarkt. De makelaarsgroep lonkt nu naar de rest van Vlaanderen. Wielerkampioen Wout van Aert helpt daarbij.

In 2005 opende Johan Heylen een vastgoedkantoor in Herentals. Vandaag heeft Heylen Vastgoed zeventien vestigingen, waarvan vijftien in de provincie Antwerpen. Een associatie met Cedric Vanhencxthoven in 2014 zorgde voor een eerste groeispurt. Vooral de jongste jaren gaat het erg hard. In drie jaar kwamen er negen vestigingen bij, terwijl het personeelsbestand groeide van 70 naar 170 medewerkers. In 2021 rapporteerde Heylen Vastgoed een omzet van 16 miljoen euro, een stijging van 60 procent in vergelijking met het coronajaar 2020. De concurrenten op de Antwerpse vastgoedmarkt kijken verbaasd naar de snelle expansie van de vastgoedmakelaar, maar oprichter en CEO Johan Heylen heeft het over een "gezonde, organische groei". "Ik merkte dat er in onze kantoren in de Kempen een grote wisselwerking was met Antwerpen. We kregen vaak mensen uit het Antwerpse over de vloer die op zoek waren naar een wat ruimere woning. Wanneer zij hun eigendom in Antwerpen wilden verkopen, konden we hen niet optimaal helpen. Zo is het idee ontstaan een kantoor in Antwerpen te openen. We hebben toen ook onze actieradius bepaald. Dat is de hele provincie Antwerpen geworden. We hebben nu een geografisch mooi gespreid netwerk van vijftien kantoren in de provincie. In al onze kantoren bieden we een totaalpakket aan: verkoop, verhuur, nieuwbouw, luxevastgoed (Heylen Exclusief, nvdr), investeringsvastgoed en beheer." JOHAN HEYLEN. "Ja, we willen in heel Vlaanderen actief worden. Onlangs hebben we kantoren geopend in Lommel en in het Waasland. In Limburg hebben we forse expansieplannen en ook in Oost-Vlaanderen zullen er op korte termijn enkele kantoren bij komen. We bekijken ook de Vlaams-Brabantse markt. West-Vlaanderen zal het laatst aan de beurt komen, omdat we het netwerk willen versterken volgens het olievlekprincipe. Ook voor het rekruteren van nieuwe medewerkers is dat gemakkelijker. Nieuwe mensen krijgen een intensieve opleiding in een van onze kantoren. Als ze daarvoor elke dag van West-Vlaanderen naar Antwerpen moeten pendelen, is dat een zware inspanning. "Met een overname zouden we misschien sneller in West-Vlaanderen actief kunnen worden. We zijn nooit bezig geweest met overnames, maar we krijgen nu veel aanvragen, vooral van kleinere kantoren. We bekijken die dossiers, maar ze moeten passen in ons verhaal." HEYLEN. "Het is een feit dat het beroep van vastgoedmakelaar veel complexer geworden is. Toen ik begon, had een verkoopovereenkomst vier pagina's. Nu zijn dat er vijftien. Wat ik zestien jaar geleden op mijn eentje deed, daar zetten wij nu tien mensen aan, allemaal specialisten in hun vak. Zonder schaalvoordelen lukt dat niet." HYELEN. "We doen dat nog niet, maar we bestuderen het wel." HEYLEN. "Op dit moment is dat niet aan de orde. Ik sluit het niet uit voor de toekomst, maar we hebben daar nog geen beslissing over genomen. Externe middelen kunnen het groeiproces versnellen. Maar groei in het aantal kantoren moet gepaard gaan met omzetgroei. Een kantoor openen dat niet draait, is nefast." HEYLEN. "Nee, tot nu toe halen al onze nieuwe kantoren mooie groeicijfers. Maar uit bepaalde marketinginspanningen hadden we nog niet de maximale return gehaald, bijvoorbeeld uit de sponsoring van de voetbalclub Antwerp. Die levert ons heel veel zichtbaarheid op. We kunnen nu kantoren openen zonder dat we onze marketinguitgaven aanzienlijk moeten optrekken. Ook in regio's waar we nog niet actief zijn, kennen ze Heylen Vastgoed. Daardoor veroveren we heel snel onze plek in een nieuwe markt." HEYLEN. "Ik weet niet of het alleen voor vastgoedmakelaars zo interessant is. We willen top of mind zijn bij het brede publiek. Daarvoor is sponsoring een heel sterk kanaal. Het speelt ook in het voordeel van onze klanten. Als je een eigendom verkoopt, dan wil je zo veel mogelijk kandidaat-kopers bereiken. Het helpt als je pand te koop staat bij een makelaar met een grote naambekendheid. De sportsponsoring staat niet los van onze andere marketinginspanningen. Onze website heeft vorig jaar meer dan 2 miljoen bezoekers aangetrokken. "Veertig sportclubs, dat lijkt misschien veel, maar de vraag is veel groter. We moeten veel aanvragen negatief beantwoorden." HEYLEN. "Daar mogen we contractueel niet over communiceren. Onze sportsponsoring is ook een groeiverhaal. Ons eerste bord stond langs het terrein van Wechelderzande, mijn geboortedorp. Ook bij Antwerp zijn we klein begonnen, met één bordje. Dat deden we toen deels uit clubliefde - ik volg de club als sinds de finale van de Europacup in Wembley -, maar ook al met het idee in het achterhoofd dat we ooit in Antwerpen actief zouden worden. We zijn nu twaalf jaar sponsor, wat betekent dat we ook een deel van het neerwaartse verhaal van de club hebben meegemaakt. Maar ik kende het reilen en zeilen van de club en wist dat ze een grote fanbase heeft die bovendien over de hele provincie verspreid zit. Toen we enkele jaren geleden merkten dat het spelersbudget van de club aanzienlijk was gestegen, was dat voor ons een signaal om een tandje bij te steken. We zijn toen naar de club gestapt met de vraag om shirtsponsor te worden." HEYLEN. "Die aanstelling konden we moeilijk in overeenstemming brengen met de waarden en normen van ons bedrijf. Maar we hebben goede en intensieve gesprekken gehad met de club. Ze hebben ons gerustgesteld. Meer wil ik daar niet over zeggen." HEYLEN. "Nee. Op matchdagen kom ik hem weleens tegen. Maar onze bedrijven spelen op verschillende terreinen. Ghelamco is vooral een ontwikkelaar van bedrijfsvastgoed, terwijl wij uitsluitend actief zijn in residentieel vastgoed." HEYLEN. "Momenteel kijken we binnen onze huidige actieradius. We houden de deur wel open voor Ghelamco." HEYLEN. "Dat maken wij niet op uit onze cijfers. De laatste weken hebben we een recordaantal panden verkocht. Het is nog te vroeg om het met zekerheid te zeggen, maar we denken een verschuiving te zien op de markt. Het aandeel van de aankopen met investeringsdoeleinden zit in de lift. Zo verwonderlijk is dat niet, want via de huurindexering biedt vastgoed een goede bescherming tegen de inflatie."