In de vastgoedwereld wemelt het van de start-ups die vallen onder de wat vage noemer 'proptech'. Ze hebben de ambitie met digitalisering te komen tot een nieuwe manier van leven en gebouwen beheren. Een duik in de wereld van huisvesting 2.0.

Het heeft lang geduurd, maar intussen heeft de digitale revolutie ook de vastgoedsector in haar greep. "Almaar meer proptechs zijn actief in de woningsector", zegt Thomas Vandenbergh, de voorzitter van de Innovation Board van de Belgische bouwgigant Besix. "Hun technologische innovaties zullen onze manier van leven en werken veranderen."

...

Het heeft lang geduurd, maar intussen heeft de digitale revolutie ook de vastgoedsector in haar greep. "Almaar meer proptechs zijn actief in de woningsector", zegt Thomas Vandenbergh, de voorzitter van de Innovation Board van de Belgische bouwgigant Besix. "Hun technologische innovaties zullen onze manier van leven en werken veranderen." Om wat tastbaarder te maken wat die proptechs precies doen, volgen we een fictieve dag in het leven van Sébastien, een 32-jarige advocaat met een geeky kantje, die werkt in Brussel. Sébastien staat op. Dankzij de elektronische douche van Inman verbruikt hij sinds kort veel minder water. Een halfuur later ontbijt hij op het gemeenschappelijke terras van zijn gebouw. Die gedeelde ruimte kan overdag worden omgevormd tot een deelwerkplek. Sébastien rijdt naar zijn kantoor. Daar heeft hij geen eigen parkeerplaats, maar hij vindt er snel een met de BePark-app, die onderbenutte parkeerplaatsen beheert en toegankelijk maakt voor de 30.000 gebruikers. "Er zijn geen parkeerproblemen, er is een informatieprobleem", zegt topman Julien Vandeleene. "Als we de bestuurders beter informeren, staan we een grote stap dichter bij een betere mobiliteit." Sébastien komt aan op kantoor, maar is zijn badge vergeten. De unloc-app op zijn smartphone, die het mogelijk maakt zonder sleutels te leven, lost dat probleem op. In de lift reserveert Sébastien via Spacewell nog snel een vergaderzaal voor zijn afspraak van 10 uur. Met die app ziet hij ook of er nog plaatsen vrij zijn aan de flexdesks. De cliënt van Sébastien is aangekomen. Aan de receptie zit geen secretaresse. Proxyclick zorgt voor de automatische ontvangst van bezoekers. Een bericht waarschuwt Sébastien dat zijn cliënt er is. Midden in de vergadering ontvangt Sébastien een waarschuwing van de Comfy-app op zijn smartphone: er is beweging in zijn flat. Een foto-opname stelt hem gerust: het is zijn hond maar, die zich verveelt. Na het vertrek van zijn cliënt beantwoordt Sébastien de ene na de andere telefoonoproep. In tegenstelling tot vroeger lopen die vlotjes binnen. De ramen van het gebouw zijn net aangesloten op WaveThru, een creatie van AGC die de isolatie en de connectiviteit verhoogt. De gebouwbeheerder deed ook een beroep op de start-up Take.Air, om de luchtkwaliteit te verbeteren, en op DeltaQ, om voor de ideale temperatuur te zorgen. Een optimaal beheer van de energiesystemen kan 10 tot 40 procent energie en CO2-uitstoot besparen. Een bezorger levert een e-commercebestelling af in Sébastiens slimme brievenbus van Facility Lockers, die hij kan openen met een unieke code of op afstand met zijn smartphone. Tegelijk reserveert Sébastien met Commuty een van de MyMove-deelauto's, die alleen beschikbaar zijn voor huurders in het gebouw. Daarna gaat hij naar Grimbergen voor een zakelijke afspraak. De vergadering is snel afgelopen. Sébastien handelt nog wat e-mails af in de Workero-ruimte (een netwerk van gedeelde kantoren) in het gebouw. Zijn werk wordt onderbroken door een bericht over zijn grootmoeder, die in een woon-zorgcentrum woont. Cubigo, een app die de communicatie tussen familie, bewoners en personeel vergemakkelijkt, brengt hem op de hoogte dat er coronabesmettingen zijn in het verpleeghuis. Terug op kantoor merkt Sébastien dat de gootsteen verstopt zit. Gelukkig heeft een secretaresse via het samenwerkingsplatform Urbest al de facilitymanager op de hoogte gebracht en het incident via de KeyPoint-app aan de verzekeringsmaatschappij gemeld. Een paar minuten later arriveert de facilitymanager om de gootsteen te repareren en een waterlek aan te pakken dat hij heeft opgespoord met Shayp, een toepassing om waterlekken in gebouwen en woningen realtime te kunnen volgen. Voor hij vertrekt, werpt Sébastien een blik op zijn smartphone, om toezicht te houden op het renovatieproject dat hij voor zijn ouders coördineert. Dankzij de Tafsquare-app kon hij hoogopgeleide arbeiders aanwerven, die hun materiaal huren bij Rentaga en kopen bij Backacia, een marktplaats voor het hergebruik van bouwmateriaal en -uitrusting. Met Smartbeam houdt hij het financiële plaatje in de gaten. Terug in zijn flat opent Sébastien zijn post en ontdekt hij dat dankzij Trinergy zowel zijn energieverbruik als zijn factuur is gedaald met 30 procent. Alvorens met vrienden iets te gaan drinken, moet Sébastien nog de algemene vergadering van mede-eigenaars van het gebouw bijwonen. Met Syment volgt hij de vergadering op afstand en kan hij over de verschillende agendapunten stemmen. Sébastien vertrekt naar het centrum van de stad met een deelscooter van het gebouw, gereserveerd op MyMove. In de bar krijgt hij van zijn vrienden met Prompto een virtuele rondleiding door een eigendom die ze aan het bekijken zijn. Sébastien raadt hen ook de woonconfigurator HabX en ConstructR aan, een soort Pinterest van de Belgische bouwmarkt. Op het Ziggu-platform kunnen ze volgen of de ontwikkelaar vertraging heeft en binnen het budget blijft. Om de administratieve rompslomp van de verhuizing te verminderen, zullen ze Smooved gebruiken. Dat regelt alles voor het energiecontract, telefoon, water, verzekering, automatische incasso bij de gemeente enzovoort. De opslag van overtollige meubels kunnen ze regelen met Nestore. Terug thuis, gaat Sébastien snel naar bed. Hij zet alle lampen uit met de Trigrr-app en bidt, zoals hij elke avond doet, dat de batterij van zijn smartphone de volgende dag niet te snel leeg is.