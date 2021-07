De Limburgse projectontwikkelaars Vestio en Gilen starten met een fonds dat zelf ontwikkeld woningvastgoed wil verhuren. Het kapitaal wordt verzameld bij Limburgse families. Later is een beursgang mogelijk.

De Hasseltse projectontwikkelaar Vestio, actief in Limburg en Knokke, en de Truiense collega Gilen Woonprojecten starten na de zomer met een vastgoedfonds. In een eerste fase worden er bestaande residentiële projecten in ondergebracht, om te verhuren aan gezinnen. Het fonds trekt extern kapitaal aan van Limburgse families om de aankoop te financieren.

"Het is de bedoeling dat we dit vastgoed op middellange termijn beheren en verder ontwikkelen door extern kapitaal aan te trekken, misschien naar de beurs brengen", zegt Vestio-CEO Ed Somers. "Veel Limburgse ondernemers zijn actief in andere sectoren en willen graag met een professionele vastgoedspecialist in een residentieel fonds investeren. Er ligt een enorme berg geld te wachten om geïnvesteerd te worden in verhuurwoningen. Vroeger stapte niemand in woningvastgoed als er geen rendement was van 6 procent. Vandaag zijn investeerders al heel blij met 2,5 tot 3 procent rendement. De banken gaan mee in dat verhaal door de grote hoeveelheid cash, die ze op hun rekeningen hebben staan. Het rendement kan door die externe financiering stijgen."

Somers oppert het idee om verhuurprojecten die ontwikkeld worden bij afbraak en sloop in een fonds te steken, waarbij externe investeerders de projecten mee financieren. "Met een btw van 21 procent moet je zeven jaar wachten eer je kan genieten van een huurrendement van 3 procent per jaar. Dit jaar kan dat nog in heel Vlaanderen voor de eerste eigendom. In een aantal steden, zoals Hasselt, geldt al een verlaagde btw voor de sloop en heropbouw van projecten, die in portfolio worden gehouden en op de verhuurmarkt worden gezet. Dat regime zou veralgemeend moeten worden. Het zou sterk kunnen bijdragen tot de creatie van betaalbare huurwoningen en de vergroening van het woningbestand."

Betaalbaar

Vestio is van plan meerdere zelf ontwikkelde projecten in eigen beheer te houden. Het spreekt met de stad Hasselt over de ontwikkeling van een vastgoedproject, dat in 30 procent betaalbare huurwoningen voorziet. De helft ervan zou verhuurd worden aan de sociale huisvestingsmaatschappijen, de rest bestaat uit woningen die worden verhuurd tegen een betaalbare prijs: maximaal 680 euro voor een tweeslaapkamerappartement van 85 vierkante meter, terwijl de marktprijs 850 euro per maand is. Somers: "Vestio kan garanderen dat die projecten betaalbaar blijven, omdat het die in de toekomst zelf zal beheren. Het sluit daarvoor een convenant af met de stad."

