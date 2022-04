Met het project Le Capronnier wil ION een antwoord bieden op het tekort aan sociale woningen in Brussel. De projectontwikkelaar mikt tegelijk op investeerders die kiezen voor ontzorging en zekerheid.

Op een braakliggend terrein in de Capronnierstraat in Schaarbeek start projectontwikkelaar ION in de zomer met de bouw van een duurzaam appartementsgebouw. Alle vergunningen zijn goedgekeurd. Le Capronnier, een ontwerp van DDS+ architecten, wordt vijf verdiepingen hoog. Op het gelijkvloers komt een Lidl-supermarkt. De toekomstige bewoners van de 82 studio's en appartementen zullen toegang hebben tot een binnentuin van bijna 700 vierkante meter. Alle 103 parkeerplaatsen gaan ondergronds. Het appartementsgebouw wordt fossielvrij. Er zal dus niet met gas verwarmd worden, maar wel met warmtepompen die van energie voorzien worden door zonnepanelen.

Sociale verhuur

Opmerkelijk is dat ION voor de verhuur samenwerkt met het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Wijken. De SVK zal de woning ter beschikking stellen van personen met een laag inkomen. De verhuurdienst van SVK Wijken neemt alle verhuringen, kleine reparaties en andere administratieve zorgen voor zijn rekening.

ION wijst er in een persbericht op dat het project niet alleen tegemoet komt aan het tekort aan sociale woningen, maar dat het ook kansen biedt aan investeerders. Die worden ontzorgd en mogen rekenen op een geïndexeerd rendement. Daarnaast gelden bij verhuur via een SVK enkele belastingvoordelen, zoals een verlaagd btw-tarief en vrijstelling van onroerende voorheffing.

De oplevering van Le Capronnier is gepland tegen eind 2024. De verkoop van de panden is al begonnen.

Op een braakliggend terrein in de Capronnierstraat in Schaarbeek start projectontwikkelaar ION in de zomer met de bouw van een duurzaam appartementsgebouw. Alle vergunningen zijn goedgekeurd. Le Capronnier, een ontwerp van DDS+ architecten, wordt vijf verdiepingen hoog. Op het gelijkvloers komt een Lidl-supermarkt. De toekomstige bewoners van de 82 studio's en appartementen zullen toegang hebben tot een binnentuin van bijna 700 vierkante meter. Alle 103 parkeerplaatsen gaan ondergronds. Het appartementsgebouw wordt fossielvrij. Er zal dus niet met gas verwarmd worden, maar wel met warmtepompen die van energie voorzien worden door zonnepanelen.Opmerkelijk is dat ION voor de verhuur samenwerkt met het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Wijken. De SVK zal de woning ter beschikking stellen van personen met een laag inkomen. De verhuurdienst van SVK Wijken neemt alle verhuringen, kleine reparaties en andere administratieve zorgen voor zijn rekening.ION wijst er in een persbericht op dat het project niet alleen tegemoet komt aan het tekort aan sociale woningen, maar dat het ook kansen biedt aan investeerders. Die worden ontzorgd en mogen rekenen op een geïndexeerd rendement. Daarnaast gelden bij verhuur via een SVK enkele belastingvoordelen, zoals een verlaagd btw-tarief en vrijstelling van onroerende voorheffing.De oplevering van Le Capronnier is gepland tegen eind 2024. De verkoop van de panden is al begonnen.