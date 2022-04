De gemiddelde prijs van een appartement daalde in het eerste kwartaal van het jaar, als we rekening houden met de inflatie. Die van de woonhuizen bleef stabiel. Het aantal verkopen daalde, na de wilde jaren 2020 en 2021.

De gemiddelde prijs van een appartement in België steeg in het eerste kwartaal met 1,1 procent tegenover het jaargemiddelde van 2021, naar 253.690 euro. Rekening houdend met een inflatie van 6,5 procent is dat een reële prijsdaling van 5,4 procent. In Vlaanderen was de reële prijsdaling nog sterker: 5,7 procent tot 260.125 euro. Dat blijkt uit de nieuwe cijfers van de Vastgoedbarometer van de Federatie van het Notariaat (Fednot).

Voor woonhuizen bleef de prijs stabiel met een reële stijging van 0,6 procent (gemiddeld 315.984 euro). In Vlaanderen steeg de reële gemiddelde prijs met 343.308 euro voor een huis (plus 0,3 procent in vergelijking met het jaargemiddelde van 2021). In Wallonië daalde de reële prijs echter met 4,4 procent en in Brussel zelfs met 8,5 procent.

Volgens notaris Bart van Opstal, de woordvoerder van Notaris.be, volgen de woonhuizen in tegenstelling tot appartementen de inflatie wel, omdat huizen vooral gekocht worden door gezinnen, en veel minder door investeerders. Die kopen liever een appartement om te verhuren dan een huis.

"Gezinnen spelen in op de verwachte rentestijging en hopen nog snel te kunnen genieten van de goedkope hypotheekleningen", duidt Van Opstal. "Investeerders werken veel minder met hypotheken en wachten liever af tot de markt stabieler wordt in deze tijden van internationale spanningen, dure energie en grondstoffen."

In het eerste trimester van 2022 waren er 2,2 procent meer vastgoedtransacties in vergelijking met dezelfde periode in 2021. De markt koelde echter licht af in maart, met 1,5 procent minder verkopen dan in februari 2022. In Vlaanderen maart was er zelfs een daling van 3,5 procent, na een sterke stijging in januari (11,7%) en een stabilisatie in februari.

Van Opstal: "De komende weken en maanden zullen uitwijzen of deze trend doorzet. Het consumentenvertrouwen kende in maart sowieso een enorme klap. En de hoge energieprijzen doen het beschikbare budget van kopers ook krimpen. Bovendien stijgen de rentevoeten. Het is moeilijk te zeggen of de dip van één maand tijdelijk is of de start van barre tijden. Na de enorme prijsstijgingen na de lockdowns, kan dit een nieuw tijdperk inluiden van minder transacties en afbrokkelende prijzen."

