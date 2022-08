Portefeuille van zorgvastgoedbedrijf Aedifica overschrijdt 5 miljard euro

De vastgoedportefeuille van Aedifica, het zorgvastgoedbedrijf dat gespecialiseerd is in huisvesting voor senioren, is gestegen tot meer dan 5 miljard euro (5,277 miljard euro). Dat blijkt uit de halfjaarresultaten van het Bel20-bedrijf. Tegenover eind vorig jaar steeg de waarde met ruim 380 miljoen (+8 procent).

Stefaan Gielens, topman van Aedifica