Bao Living, een pionier in betaalbaar en circulair bouwen, heeft zopas een tweede kapitaalronde van 750.000 euro afgerond.

De Antwerpse scale-up Bao Living wil een voortrekkersrol spelen in de shift naar een duurzame bouwsector. In de Europese Unie staat de sector in voor 40 procent van de energieconsumptie, 36 procent van de uitstoot van broeikasgassen en 33 procent van de afvalberg.

Bao Living ontwikkelde de Slimme Aanpasbare Module (SAM), die keuken-, badkamer- en alle nutsvoorzieningen bundelt op één plek in de woning. De verwarming, de elektriciteit, de ventilatie en de domotica (inclusief leidingen, bedradingen en contactpunten) zitten allemaal samen in dezelfde slimme module. Die module kan snel gemonteerd worden, en is ook gemakkelijker te demonteren, waardoor ze het circulair bouwen bevordert. Met de software van Bao Living kunnen architecten en projectontwikkelaars schuiven met de modules, om ze optimaal te integreren in de bestaande leefruimte.

Volgens Benjamin Eysermans, een van de twee oprichters van Bao Living, past SAM in de trends naar stedelijker en compacter wonen. "Dat is ook in België voelbaar", stelt hij. "In 2000 waren nieuwbouwappartementen gemiddeld 90 vierkante meter groot, nu is dat nog 75 vierkante meter, en tegen 2030 wordt het 60 vierkante meter. Tegelijkertijd wordt bouwen duurder. Het tekort aan arbeidskrachten en de strengere reglementering heeft de bouwkosten in Vlaanderen in twintig jaar met 75 procent doen stijgen."

Om internationale groei mogelijk te maken, ging Bao Living op zoek naar extra financiële middelen. De scale-up haalde 750.000 euro op bij de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV en enkele andere investeerders. Sinds de lancering in 2018 verkocht Bao Living een 40-tal units. Behalve in de projecten die al in de pijplijn zitten, wil Bao Living investeren in onderzoek en ontwikkeling en in een uitbreiding van het team met sales- en marketingmensen.

In het voorjaar van 2021 realiseert Bao Living zijn eerste project in Nederland. Op termijn moeten andere internationale markten volgen. Voor de productie werkt Bao Living samen met grote bouwbedrijven als Groep Van Roey en Van Marcke.

