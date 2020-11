Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) blijft erbij dat het verboden is voor makelaars om fysieke huisbezichtigingen te organiseren. Ter plaatse de verplichte plaatsbeschrijving opmaken, mag wel.

De vastgoedsector kondigde aan naar de Raad van State te stappen tegen het verbod om potentiële kopers of huurders ter plaatse rond te leiden door woningen. De makelaars zeggen dat een basis voor het verbod ontbreekt in het ministerieel besluit. 'Vastgoedkantoren werden, na een uitdrukkelijke beslissing van het Overlegcomité, niet opgenomen in de lijst van ondernemingen of sectoren die nog fysieke dienstverlening aan huis mogen doen', zegt het kabinet-Verlinden in een reactie. Dat betekent dat vastgoedkantoren hun werk alleen nog online kunnen verderzetten.Een uitzondering is er voor het nakomen van een wettelijke verplichting zoals de opmaak van een plaatsbeschrijving bij het begin van een huurovereenkomst. Dat blijft wel mogelijk, verduidelijkt het kabinet. Contracten kunnen digitaal ondertekend worden.