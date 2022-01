In de bouwsector is momenteel slechts 2 procent van de werknemers geveld door het coronavirus. Dat blijkt uit een bevraging van de Confederatie Bouw over de jongste twee weken.

De personeelsuitval valt dus heel goed mee, klinkt het, want woensdag sprak werkgeversorganisatie Voka nog over een personeelsuitval van gemiddeld 6 procent bij bedrijven in Vlaanderen.

De Confederatie verwijst naar het feit dat de bouwsector vooral in openlucht werkt. Daarnaast is er al sinds mei 2020 een sectorprotocol overeengekomen, waarin een aantal afspraken zijn gemaakt om 'coronaveilig' te kunnen werken.

'Toch hopen we dat de personeelsuitval de komende dagen en weken niet zal toenemen, want er is veel dringend werk in de bouw momenteel en qua medewerkers blijft onze sector nog steeds bijzonder krap zitten', klinkt het. De bouwsector telt volgens de sectorfederatie 18.200 vacatures.

